Прививку от Covid-19 готовы делать меньше половины латвийцев

Если бы в Латвии сейчас была вакцина от Covid-19, то сделать прививку от этого заболевания были бы готовы 47% опрошенных жителей Латвии (20% — да, 27% — скорее да), 40% процентов прививку от Covid-19 скорее не делали бы (21% — нет, 19% — скорее нет), а 13% опрошенных не смогли дать на этот вопрос конкретного ответа. Об этом свидетельствуют результаты новейшего Термометра стресса BENU Aptieka, полученные в сотрудничестве с компанией GEMIUS в ходе опроса более чем 2700 жителей Латвии.

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Данные опроса также показывают, что, находясь в общественных местах, 75% респондентов носят маски всегда, 15% — иногда, 3% — редко, 6% — вообще не носят маски, а 1% не могли дать конкретного ответа.

Наиболее легкомысленно к пандемии относится молодежь в возрасте 18–24 лет. Среди людей этого возраста вакцинироваться готовы лишь 29%, в то время как наибольшую готовность выразили жители в возрасте 55–74 лет — 51%. Меньше пользуются молодые люди и масками для лица — если среди них в транспорте надевают маску 61% опрошенных, то среди людей от 55 до 74 лет этот показатель достигает 78%.

Анализ результатов опроса в зависимости от пола респондентов позволяет сделать вывод о том, что маски в общественных местах чаще носят женщины. Если среди опрошенных мужчин маски всегда носят 67%, то среди женщин этот показатель составляет 84%. В то же время любопытно, что больше выражают готовность привиться от Covid-19 именно мужчины. Если бы в Латвии сегодня была доступна вакцина, то вакцинироваться от Covid-19 были бы готовы 54% опрошенных мужчин и 39% женщин.

Если сравнить респондентов по языку, на котором они говорят в семье, то сделать прививку от Covid-19 были бы готовы 47% опрошенных латышей (20% — да, 27% — скорее да) и 43% русскоязычных (25% — да, 18% — скорее да). В общественных местах всегда надевают маску 75% латышей, а у русскоязычных этот показатель еще выше — 77%.

Социоантрополог, доцент Рижского университета имени Страдиня Клавс Седлениекс делает вывод о том, что и латыши, и русскоязычные одинаково хорошо следят за установленными государством мерами эпидемиологической безопасности, что в значительной мере опровергает звучавшее время от времени утверждение, будто русскоязычные находятся в другом информационном пространстве и хуже следят за указаниями, которые дает государство. Правда, эксперт отмечает интересную закономерность: в отношении прививки от Covid-19 ответы русскоязычных более поляризованы, а именно, они чаще выражают твердую уверенность, что будут или, наоборот, не будут делать прививку от Covid-19. Так, например, среди латышей готовность сделать прививку от Covid-19 выражают 20%, а среди русскоязычного этот показатель составляет 25%, в то же время отрицательный ответ в связи с вакциной Covid-19 дали 20% латышей, а среди русскоязычных — 29%.

В настоящее время в ряде стран мира идет активная разработка вакцины от Covid-19, и сегодня упоминается свыше 100 вакцин-кандидатов, находящихся на первой, второй или третьей фазе исследования. Руководитель Латвийского центра инфектологии, профессор Байба Розентале напоминает, что у вакцины, так же, как у любого другого медикамента, есть строго установленный протокол исследований, которые требуют времени, чтобы вакцина была безопасной и эффективной.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует проводить вакцинацию 20% жителей, т. е. пациентов из групп риска, которые с учетом их основных заболеваний потенциально могут заболеть тяжелой формой Covid-19. Как показывает сегодня мировой опыт, в группы риска входят пациенты с хроническими заболеваниями сердца и легких, сахарным диабетом, а также пациенты с избыточным весом. В то же время профессор Розентале напоминает, что любое инфекционное заболевание может протекать тяжело также у молодых и здоровых людей, так как инфекционная болезнь — это взаимодействие человеческого организма и микроорганизма, борьба, результат которой не всегда можно спрогнозировать.

Что касается коллективного иммунитета, то он появляется, когда более чем у 80% или даже 90% людей вырабатываются специфические антитела к конкретному возбудителю инфекционного заболевания. Так Латвии удалось искоренить полиомиелит, больше нет вспышек кори и других детских инфекционных заболеваний. В то же время в случае с Covid-19 в отношении выработки антител и срока, в течение которого они сохраняются, по-прежнему много неизвестного. Поэтому ответы на вопрос, какому проценту населения нужно делать прививку, еще только ожидается в будущем — после получения результатов исследования.