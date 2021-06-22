Прививку от Covid-19 лучше перенести, если пациент себя плохо чувствует из-за жары

Учитывая высший уровень опасности жары, жителей призывают оценить свое состояние и перенести прививку, если жара плохо сказывается на самочувствии, в Twitter сообщил отдел проекта вакцинации при Национальной службе здравоохранения.

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Дату прививки можно поменять либо на сайте manavakcina.lv, либо по телефону 8989, либо связавшись с медучреждением, где запланирована вакцинация.

Как уже сообщалось, пик жары придется на среду, 23 июня, когда на востоке страны столбик термометра может подняться до +35 градусов Цельсия.

Во время жары медики призывают как можно меньше находиться под прямыми лучами солнца, пить больше воды, носить светлую, дышащую одежду. Лучше избегать тяжелой физической работы, работы в саду и занятий спортом. Нежелательно длительно находиться на пляже и загорать. В воду лучше погружаться постепенно.