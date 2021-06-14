Привившиеся вне ЕС латвийцы смогут получить латвийский ковид-сертификат
Foto: LETA

Латвийцы, привившиеся в третьих странах, смогут получить латвийский сертификат о вакцинации, сообщает LETA со ссылкой на Национальную службу здоровья.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В систему е-здоровья на данный момент можно вводить данные только о прививке вакцинами, признанными Европейским агентством лекарство — это AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson и Pfizer. Планируется, что этот список в ближайшее время расширят и в нем появятся все вакцины, признаваемые ВОЗ.

Чтобы данные о вакцинации появились в системе е-здоровья, нужно обратиться в кабинет вакцинации с документом, подтверждающим регистрацию за границей. Врач проверит аутентичность документа и введет данные в систему. После этого можно будет получить цифровой сертификат о вакцинации.

Введение данных в систему е-здоровья — бесплатное. Медицинское учреждение должно будет сохранить у себя копию иностранного документа о вакцинации.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

10

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов