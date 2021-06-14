Привившиеся вне ЕС латвийцы смогут получить латвийский ковид-сертификат

Латвийцы, привившиеся в третьих странах, смогут получить латвийский сертификат о вакцинации, сообщает LETA со ссылкой на Национальную службу здоровья.

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В систему е-здоровья на данный момент можно вводить данные только о прививке вакцинами, признанными Европейским агентством лекарство — это AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson и Pfizer. Планируется, что этот список в ближайшее время расширят и в нем появятся все вакцины, признаваемые ВОЗ.

Чтобы данные о вакцинации появились в системе е-здоровья, нужно обратиться в кабинет вакцинации с документом, подтверждающим регистрацию за границей. Врач проверит аутентичность документа и введет данные в систему. После этого можно будет получить цифровой сертификат о вакцинации.

Введение данных в систему е-здоровья — бесплатное. Медицинское учреждение должно будет сохранить у себя копию иностранного документа о вакцинации.