Привлечение гастарбайтеров, НДС на продукты питания и санкции против РФ и Беларуси. О чем спорит будущая коалиция?

Три политических силы — "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение — работают над правительственной декларацией. В понедельник, 21 ноября, обозначились две темы, по которым стороны пока не достигли договоренности.

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Привлечение иностранной рабочей силы и снижение НДС

Коалиционные партии в понедельник обсуждали раздел правительственной декларации, посвященной сельскому и лесному хозяйству.

Как сообщил агентству председатель фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс, один из вопросов, вызывающих споры в будущей коалиции — привлечение иностранной низкоквалифицированной рабочей силы в сельское хозяйство.

По словам Таварса, крестьяне подняли вопрос о привлечении сезонных гастарбайтеров из-за рубежа, чтобы, например, не возникала ситуации, что из-за отсутствия работников на полях гнила клубника. Политик отметил, что уже сейчас крестьянские хозяйства ищут работников за границей, но делают это через Польшу. В итоге и налоги идут в Польшу, а не в Латвию, отметил Таварс.

Второй вопрос, по которому стороны пока не достигли соглашения — это предложение снизить НДС на продукты питания первой необходимости.

Эдгар Таварс не стал прямо отвечать агентству LETA на вопрос, у какие политические силы будущей коалиции высказывали возражения. Однако известно, что против притока в страну иностранной рабочей силы традиционно выступает Национальное объединение в то время, как "Объединенный список" продвигает обычно идеи предпринимателей. Против снижения НДС на продукты питания может возражать "Новое Единство", которое уже несколько лет отвечает за Министерство финансов и намерено сохранить контроль на этим ведомством и в следующем правительстве.

Ориентация на западные ценности и поддержка Украины

В свою очередь, Национальное объединение настаивает на том, что в разделе о внешней политики правительственной декларации должно быть зафиксировано обязательство, что Латвия не будет смягчать санкции против России и Беларуси. Об этом сообщил LETA депутат Сейма от Национального объединения Рихард Колс.

По его словам, Нацобъединение настаивает на фиксации неизменной ориентации на западные ценности евроатлантических организациях и Европейском Союзе и более глубокой интеграции в НАТО. Также Нацобъединение подчеркнуло, что нельзя ослаблять работу по увеличению присутствия сил НАТО в Латвии, превращая альянс в зонт безопасности для нашего региона.

Часть предложений Нацобъединения касается поддержки Украины до тех пор, пока Россия полностью не выведет свои вооруженные силы и Украина не восстановит свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ.

По мнению Нацобъединения, Украину нужно поддерживать всеми возможными способами — политическими, военными, экономическими. Также должна быть оказана финансовая и гуманитарная помощь.

Что дальше?

Известно, что утром во вторник, 22 ноября, состоится очередная встреча премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") и президента Эгила Левитса, посвященная ходу коалиционных переговоров.

Предполагается, что в среду, 23 ноября, Сейм сформирует профильные комиссии, а в четверг, 24 ноября, созданные комиссии изберут своих председателей.

Одна из первых законодательных инициатив, которую предстоит рассмотреть 10-му Сейму — поправка к закону об устройстве Кабинета министров, предусматривающая создания нового ведомства: Министерства климата и энергетики. Без этого решения раздел портфелей в будущем правительстве невозможен.

Политики все чаще говорят о том, что написание правительственной декларации и согласование позиций может потребовать две-три недели.