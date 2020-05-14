Приют для животных Labās mājas просит о помощи во время пандемии

Приют для животных Labās mājas в рамках кампании по сбору пожертвований "Теперь ты понимаешь" надеется собирать не менее 3500 евро в месяц, чтобы удержать приют на плаву, пишет Rus.lsm.lv.

Приюты переживают трудные времена из-за пандемии Covid-19, поскольку заметно уменьшились пожертвования — фактически единственный источник денег для приютов. Сейчас доходы Labās mājas снизились на 40%. Такое резкое падение угрожает его существованию.

Кампания "Теперь ты понимаешь" предлагает каждому почувствовать себя в шкуре животных и понять, как в их жизни важен приют. Главная цель — собрать средства на содержание приюта. Среднемесячные расходы на содержание Labās mājas составляют не менее 12 000 евро.

Помочь организации можно через ресурс ziedot.lv или через сайт приюта — patversme.lv.



