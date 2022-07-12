Приют и вытрезвитель у Центрального рынка пока что не будут переносить

Рижский приют для бездомных у Центрального рынка не будут переносить как минимум в ближайшее время. Прошлогоднему решению Рижской думы переместить приют с Центрального рынка в Ильгюциемс активно противятся жители района. На данный момент приостановлена как идея о новом приюте в Ильгюциемсе, так и в целом мысль переместить приют от Центрального рынка. LSM.lv поговорил с экспертами о попытках решить вопрос.

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"Мы смотрим на места недалеко от Центрального вокзала и рынка, но потенциальные адресы называть не хочу, чтобы не создавать ажиотаж", — еще в прошлом году в интервью на Латвийском Радио заявил председатель комитета Рижской думы по социальным вопросам Виестурс Клейнбергс ("За! Прогрессивные").

Такое решение приняли уже после того, как отказались от идеи переместить приют в Ильгюциемс. В июле прошлого года план был именно такой, но от него отказались из-за протестов жителей — к тому же в районе уже есть один приют, а также женская тюрьма.

С тех пор, как Клейнберг заявил, что приюта в Ильгюциемсе не будет, а новые потенциальные адреса не раскрываются, пробло более полугода. В Департаменте благосостояния Рижской думы объяснили, что проект заглох, и как минимум на данный момент приют на улице Гайзиня там и останется.

В Риге достаточно приютов, и необходимости в новом ни сейчас, ни в зимний период нет, как минимум на данный момент. Поэтому проект полностью отменили — а приют на улице Гайзиня — значимый пункт поддержки для Рижского самоуправления, заявила представительница Департамента благосостояния Лита Брице.

Сам Клейнбергс также подтвердил, что проект заморожен. "Мы оценили многие территории, но сейчас данное мероприятие ушло на второй план, так как у нас ряд других приоритетов, которые нужно срочно решать", — заявил он. При этом политик не исключает, что в будущем самоуправление вернется к проекту. Клейнбергс признает, что бездомных в городе становится все больше, и сейчас особенно важно помогать тем, кто стал бездомными недавно.

"Мы стараемся прийти к модели, похожей на финскую — когда бездомным выдают жилье и с ними работают специалисты, обеспечивается программа реабилитации", — рассказал Клейнбергс.

Когда вопрос о новом приюте в Риге снова станет актуальным, решение о новом месторасположении должно быть строго обоснованно и взвешено — потому чтоб никто не хочет видеть в своем районе вытрезвитель и приюты для бездомных, считает руководитель альянса Рижских районов Марис Янсонс.

Сложно оценить, действительно ли приют для бездомных автоматически означает деградацию района и рост преступности — на это влияет инфраструктура конкретного места и его "привлекательность", чтобы там находиться, отмечает представитель Рижской муниципальной полиции Томс Садовскис.

При этом, по мнению полиции, ранее предложенный Ильгюциемс — не самый подходящий вариант, так как важно, чтобы таки учреждения находились ближе к центру города, куда полицейские смогут доставлять бездомных со всех районов города. Потому что и из Вецмилгрависа придется везти в Пардаугаву, и из дальнего Кенгарагса — и полицейские будут несоразмерно много времени проводить в дороге, объяснил Садовскис.

При этом жители Иманты, Засулаукса и Агенскалнса, опрошенные журналистами, но вопрос о потенциальном приюте в их районе отвечают неоднозначно. Мнения расходятся — от категорического отрицания, до согласия с тем, что где-то таким людям тоже надо оставаться, а всем в городе все равно не угодишь.