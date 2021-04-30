Пробки и ремонт: сегодня во второй половине дня выезд из Риги будет затруднен

В пятницу, последний рабочий день перед длинными майскими праздничными выходными, отправляющимся за пределы Риги водителям следует считаться с медленным транспортным потоком во второй половине дня. В связи с этим государственное предприятие Latvijas valsts ceļi призывает по возможности неа планировать поездки на "часы пик", выбрав для этого другое время.

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Помимо этого, отправляющимся в поездку на праздничные выходные латвийцам следует помнить о ведущихся на дорогах страны ремонтных работах, которые также накладывают ограничения на движение транспорта.

На данный момент самые значительные дорожные ограничения введены на окружной дороге Резекне, на участке от Грейвули до Грейшканы. Там в пути придется провести до 45 минут. Примерно такая же задержка выйдет, если потребуется проехать в Кулдигу по трассе Тукумс-Кулдига. На трассе Кулдига-Салдус, на участке от Кулского кладбища до границы Кулдигского края придется провести порядка 30 дополнительных минут в пути.