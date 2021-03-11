Проблема не в эффективности, а в объемах производства. Эксперты о том, поможет ли Латвии "Спутник V"

Разработанная в России вакцина от Covid-19 "Спутник V" достаточно качественная и эффективная, однако преградой для ее массового использования может стать недостаточная мощность производства, заявил в эфире передачи Spried ar Delfi ведущий исследователь Латвийского центра исследовани биомедицины Каспарс Тарс. Вторая участница дискуссии, журналистка Александра Полещук, объяснила популярность "Спутника" в Латвии общим уровнем недоверия населения к политикам.

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Полностью передачу Spried ar Delfi можно посмотреть здесь.

Согласно данным социологического опроса, проведенного компанией SKDS, 44% жителей Латвии предпочли бы сделать прививку именно вакциной "Спутник V" — это с отрывом самый популярный среди респондентов препарат. "Спутник V" существенно более популярен среди русскоязычного населения страны. Александра Полещук (автор публикаций о том, почему русскоязычное население в не спешит вакцинироваться) полагает, что это обусловлено влиянием СМИ — латвийские медиа ослаблены и не способны донести другую повестку до аудитории. При этом российские СМИ — как провластные, так и оппозиционные — в последнее время очень позитивно оценивают "Спутник V" и всячески стимулируют население к вакцинации. Свою роль играет и традиционное недоверие русскоязычного населения Латвии к местным политикам.

Каспарс Тарс заявил, что по своему принципу действия "Спутник V" близок к AstraZeneca — и та, и другая построены на принципе генной модификации аденовируса. Результаты "Спутника" опубликованы в респектабельном журнале The Lancet, и нет повода им не доверять, заявил Тарс. "Эффективность почти 92%, и это, конечно, выше, чем 70% у AstraZeneca. Они не слишком отличаются от показателей Pfizer или Moderna", — сказал он, отметив, что с научной точки зрения с российской вакциной не должно быть проблем. Трудности возникнут с поставками, поскольку на данный момент по объемам производства "Спутник V" существенно отстает, например, от Pfizer (к середине февраля было произведено, соответственно, 8 млн и 60 млн доз). При этом российские власти утверждают, что заключили контракты на поставку 1,2 млрд доз.

Тарс заявил, что не видит никакой проблемы в том, чтобы закупить российскую вакцину для жителей Латвии: "Если она будет для нас доступна, если будет договор о поставке — конечно, почему бы и нет? В конце концов, если у нас достаточно большой процент русскоязычного населения, которое охотнее выбирает эту вакцину — то пожалуйста! Это может стать хорошим способом, как увеличить количество привитых людей и приблизиться к этим магическим 60 или 70 процентам".

Тарс также подверг критике заявления литовских политиков (очевидно, имеются виду, например, слова премьер-министра страны Ингриды Шимоните о том, что "Спутник V" — это еще одно гибридное оружие, — ред."). Он заявил, что в этом случае стоило бы дать слово врачам и ученым.

Предложение построить в Латвии завод для производства вакцин (ссылка), по словам Тарса, само по себе неплохое, но вряд ли это будет актуально конкретно для вакцины "Спутник V". Строительство займет несколько лет, и к этому времени спрос на вакцины от Covid-19, скорее всего будет в значительной мере удовлетворен. "Да, я думаю, что завод строить нужно. Но в том, что там нужно производить вакцину от Covid-19, я не уверен", — отметил он.

В конце передачи ведущий задал гостям вопрос: какую вакцину они бы выбрали, если бы у них была такая возможность. "Если бы у меня была возможность выбирать, я бы выбрал любую из доступных сейчас мРНК-вакцину (на данный момент — Moderna или BioNTech/Pfizer)", — заявил Тарс. Александра Полещук не хотела бы прививаться BioNTech/Pfizer, но любой другой вариант (Moderna, AstraZeneca или "Спутник V") были бы для нее приемлемыми.

Ранее министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил, что Латвия могла бы взвесить возможность закупки "Спутника", но только в случае, если его применение будет одобрено Европейским агентством лекарств.