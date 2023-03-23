Проблемы с мигрантами, негражданами и секспросветом: Госдепартамент США выпустил отчет о правах человека в Латвии

Госдепартамент США выпустил отчет о правах человека в Латвии, где много внимания уделил обращению с мигрантами на границе с Беларусью и недостаточной борьбе с коррупцией в государстве.

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Проблема нелегальных мигрантов упоминается сразу в нескольких разделах — например, в разделе о состоянии тюрем и в разделе о расизме. Центр по размещению задержанных иностранцев в Даугавпилсе, говорится в отчете, ограничивал их перемещение и разделял семьи, поселяя мужчин отдельно. Все просьбы о медицинской и юридической помощи, жалобы и другие запросы шли только через пограничников — хотя с ноября появились бланки на английском и коробки, где можно оставить эти жалобы. Обычно арест или задержание можно обжаловать — однако мигранты из центра жаловались, что им не дают обжаловать задержание, а другие мигранты, которым удавалось подать апелляцию, все равно не смогли выиграть дело.

Из-за чрезвычайной ситуации правительство ограничило доступ журналистов, негосударственных организаций и других независимых наблюдателей на границу. С момента начала чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью и до февраля 2023 года убежище получило 233 человека, задержаны за нелегальное переcечение границы — 189. В отчете подчеркивается, что международные организации и НГО критиковали латвийское правительство за обращение с мигрантами и "пуш-бэки". Упоминается отчет Amnesty International, где прямо говорится о жестоком обращении с мигрантами, пик которого пришелся на конец 2021-начало 2022 года. Ни одного уголовного дела против пограничников начато не было, однако, как отмечается, с ноября их снабдили камерами.

В целом в стране, по мнению Госдепартамента, права человека соблюдаются, выборы честные, можно создать любую партию, кроме нацистской и коммунистической, политических заключенных нет, а пытки запрещены (но отмечается, что некоторые жаловались на грубое обращение при задержании).

Также отмечено, что, хотя в целом соблюдается свобода собраний, в целях безопасности не были разрешены акции против коронавирусных ограничений и против сноса монумента советским воинам в Пардаугаве. Свобода слова при этом не распространяется на хейт-спич и фейк-ньюз, из-за чего были отключены российские телеканалы.

Правительство Латвии критикуется за недостаточную борьбу с коррупцией, более того, в отчете упоминается, что ряд официальных лиц также был замешан в коррупционных делах, а опросы показывают, что латвийцы считают коррупцию повсеместной.

Среди "проблемных мест" отмечается состояние тюрем: чаще всего заключенные жаловались на плохую вентиляцию. Отдельный раздел отведен негражданам, которых Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев называет stateless persons ("лица без гражданства"). В 2022 году их насчитывалось 195 190. Это около 26% от всех этнических меньшинств, и в отчете говорится, что они не могут участвовать в выборах или иметь своего представителя.

Серьезной проблемой называется также семейное насилие, но подчеркивается вклад государства в борьбу с ним. Так, в одном только августе было начато 193 уголовных дела, связанных с семейным насилием. Государство дает возможность жертвам насилия укрыться в шелтерах.

Борьбу с харассментом в Латвии Госдепартамент счел недостаточным, а также раскритиковал школы за отсутствие последовательного секс-просвещения, вместо которого в школах говорят об этой теме с "моральной" точки зрения, апеллируя к традиционным ценностям и латышскости.

В отчете отмечается рост разжигающих ненависть высказываний об ЛГБТК+ в интернете и то, что государство хоть и запрещает дискриминацию, но недостаточно защищает права секс-меньшинств. Подчеркивается, что негосударственные организации регулярно сообщают о стигматизации, нетолерантности и дискриминации ЛГБТК+ персон. Отдельно отмечается Даугавпилс, где отменили мероприятие о ментальном здоровье и ЛГБТКА+ с формулировкой "пропаганда ЛГБТ".

Что касается людей с инвалидностью, то в Латвии у них есть сложности с трудоустройством и с доступностью медицинских услуг в регионах.

Что интересно, в разделе "антисемитизм" в докладе упоминаются памятные мероприятия в честь латышских легионеров 16 марта и их посещения официальными лицами государства.

В документе при этом подчеркивается, что Латвия приняла десятки тысяч украинских беженцев и обеспечила их всем необходимым.

Что касается дискриминации (официально запрещенной) по национальному признаку при приеме на работу, отдельно упоминается дискриминация ромов (цыган). Говорится также, что "несмотря на значительное русскоязычное меньшинство, правительство требует использовать латышский как официально признанный язык в рабочих активностях "когда это затрагивает законные интересы общества". Упоминается, что люди, которые занимали значительные посты в советском аппарате, не могут занимать в Латвии некоторые должности.