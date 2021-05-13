Процент завезенных на самолете случаев Covid-19 остается низким

Лишь 0,15% случаев Covid-19 в Латвии ввезены на самолете, подчеркивает Агентство гражданской авиации.

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В последние недели растет количество людей, прибывающих в Латвию на самолете, однако процент завезенных самолетов случаев коронавируса остается неизменно небольшим. Если в восьмую неделю года в Латвии приземлилось 2450 пассажиров, то на прошлой неделе — 8270. При этом каждую неделю в среднем лишь семь человек, прилетающих из-за границы, оказываются больными Covid-19. В процентном соотношении это 0,04%-0,35% от всех случаев заболевания.

Международные перелеты снова разрешены с 17 марта. Прилетающие в Латвию обязаны сразу сдать тест на Covid-19. С 17 марта по 10 мая из 6 666 протестированных в аэропорту пассажиров 21 оказался болен — это 0,32%.

С начала года в Латвии выявлено 77 249 случаев Covid-19, 119 из них ввезены по воздуху. Это 0,15% от общего количества, и это в четыре раза меньше, чем в 2020 году.