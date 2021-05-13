Процент завезенных на самолете случаев Covid-19 остается низким
Foto: Pixabay

Лишь 0,15% случаев Covid-19 в Латвии ввезены на самолете, подчеркивает Агентство гражданской авиации.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В последние недели растет количество людей, прибывающих в Латвию на самолете, однако процент завезенных самолетов случаев коронавируса остается неизменно небольшим. Если в восьмую неделю года в Латвии приземлилось 2450 пассажиров, то на прошлой неделе — 8270. При этом каждую неделю в среднем лишь семь человек, прилетающих из-за границы, оказываются больными Covid-19. В процентном соотношении это 0,04%-0,35% от всех случаев заболевания.

Международные перелеты снова разрешены с 17 марта. Прилетающие в Латвию обязаны сразу сдать тест на Covid-19. С 17 марта по 10 мая из 6 666 протестированных в аэропорту пассажиров 21 оказался болен — это 0,32%.

С начала года в Латвии выявлено 77 249 случаев Covid-19, 119 из них ввезены по воздуху. Это 0,15% от общего количества, и это в четыре раза меньше, чем в 2020 году.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

5

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
10 фильмов и сериалов, которые сделают весну более увлекательной
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге
Воплощение совершенства: Villa Milia, вдохновленная королевой прессы Эмилией Беньямин
Латышам нравится посмеяться над собой. Ключ к успеху сериала "Lielie Muļķi"