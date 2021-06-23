Процесс вакцинации от Covid-19 завершили полмиллиона латвийцев, что составляет около 26,5% населения страны, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Во вторник, 22 июня, от Covid-19 привиты 7785 человек. Первую дозу вакцины вчера получили 1239 человек, а завершили процесс вакцинации 6546, в том числе 924 человека были привиты вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз.

В целом на сегодняшний день первую дозу вакцины получили почти 590 000 жителей Латвии, в том числе около 501 000 завершили процесс вакцинации от Covid-19, что составляет соответственно 31,3% и 26,5% населения страны.