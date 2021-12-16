Процесс вакцинации против Covid-19 начали уже 80% совершеннолетних жителей Латвии
Foto: Pixabay

На данный момент 80% совершеннолетнего населения Латвии начали процесс вакцинации против Covid-19, т.е. получили хотя бы одну дозу вакцины, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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После резкого увеличения охвата вакцинацией во второй половине октября, когда для ряда профессий была установлена обязательная вакцинация, увеличение доли вакцинированного населения значительно замедлилось в конце ноября — начале декабря из-за значительного снижения интереса к первичной вакцинации. Также значительно снизилось желание людей прививаться вакциной Janssen (Johnson&Johnson), для которой достаточно одной дозы, хотя иммунологи настоятельно рекомендуют после нее бустерную прививку.

С середины октября число эпизодов вакцинации дополнительной дозой не падало ниже 10 000 в неделю, увеличиваясь от недели к неделе. На сегодня наибольшее количество привившихся бустерной вакциной в день было зарегистрировано в первую неделю декабря, когда дополнительную вакцину получили в общей сложности почти 45 000 человек. За три рабочих дня текущей недели дополнительно уже вакцинирована почти 21 тысяча человек.

Вчера по крайней мере 10 674 человек были вакцинированы против Covid-19, в том числе первую прививку получили 854 человека, а 2048 человек завершил процесс вакцинации, в том числе 344 человек привились однократной вакциной "Johnson&Johnson" и 7426 человек получили бустерную вакцину.

На данный момент в Латвии количество завершивших процесс вакцинации составляет 1,23 миллиона человек, или 65,74% от всего населения страны.

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