Продажа билетов на Праздник песни и танца начнется в мае

Продажа билетов на XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII Праздник танца начнется поэтапно с 15 мая, а билеты по предварительному бронированию, в том числе в кассах, будут доступны с 22 мая, сообщили агентству LETA в Латвийском национальном культурном центре (ЛНКЦ).

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Сначала продажа билетов предполагается только онлайн, а с 22 мая в кассах.

По словам исполнительного директора праздника Дайны Марковой, на платные мероприятия Праздника песни и танца в открытую продажу поступит около 130 тысяч билетов.

Стоимость билетов будет варьироваться от 5 до 100 евро. Например, цена билетов на концерт духовной музыки составит от 15 до 35 евро, на выставки народного творчества — 5 евро.

Во время шествия места на трибунах будут стоить 25 евро, а вход на открытие — 40 евро.

В ЛНКЦ сообщили, что за один раз на одно мероприятие можно приобрести не более четырех билетов. Предварительно забронированные и не выкупленные билеты поступят в публичную продажу 12 июня.