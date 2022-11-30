Продажа билетов на Праздник песни и танца начнется в марте, их цены вырастут на треть

Билеты на XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII праздник танца поступят в продажу в марте следующего года, а их цены вырастут примерно на 30%, сообщила сегодня на заседании совета Праздника песни и танца исполнительный директор праздника Дайна Маркова.

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Она отметила, что расходы на организацию праздника значительно возросли — рост составляет от 30% до 100-200%, а по некоторым статьям — до 300%. Маркова сообщила, что цены на билеты будут варьироваться от 7 до 100 евро. Билеты по цене до 100 евро предусмотрены только на два концерта: танцевальное представление "Вечный двигатель" и заключительный концерт "Вместе вверх".

Представитель Латвийского национального центра культуры Линда Эртмане сообщила агентству LETA, что билеты на выставку народного прикладного искусства будут стоить 7 евро, а места на зрительских трибунах во время шествия участников праздника — 20 евро.

Цены билетов на большинство концертов составят от 15 до 25-30 евро, на некоторые концерты — до 70-90 евро. Цены билетов еще должно утвердить правительство.

Для некоторых категорий зрителей предусмотрена скидка в размере 10% — для обладателей карт "Почетная семья Латвии", лиц с инвалидностью I, II и III групп и политически репрессированных.

Билеты можно будет купить и в кассах, и в интернете. Планируется, что они поступят в продажу в марте 2023 года. За один раз на одно мероприятие Праздника песни и танца один покупатель сможет приобрести не более четырех билетов.