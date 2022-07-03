Продлен срок завершения строительства парка отдыха в Каугури

Юрмальская городская дума продлила срок сдачи в эксплуатацию парка отдыха и молодежного дома "Каугури" до 31 августа. Также власти города выделили дополнительные средства на завершение проекта, сообщает агентство LETA.
Согласно информации на сайте муниципалитета Юрмалы, выполнение строительных работ было задержано из-за повреждения построенной инфраструктуры, вызванного сильными ураганами, происходившими в начале года. К началу июля строительные работы в парке "Каугури", наряду с благоустройством территории, почти полностью завершены, в настоящее время ведутся дополнительные работы по обустройству объекта.
Оценивая ущерб, нанесенный ураганом, специалисты выявили 56 опасных деревьев, у которых повреждена корневая система или стволы. Сохранение таких деревьев может привести к их разрушению во время шторма, что поставит под угрозу инфраструктуру нового парка и безопасность посетителей. Поэтому для вырубки опасных деревьев и выкорчевывания пней дополнительно выделено 38 800 евро.
Парк "Каугури" в юрмальском микрорайоне Каугури будет предназначен для отдыха, занятий спортом и массовых мероприятий, а также для организации молодежи занятий по интересам. В доме для молодежи будут располагаться помещения Юрмальского молодежного инициативного центра, созданы музыкальная, техническая и фотостудии, а также многофункциональный зал.
Часть помещений будет сдана в аренду для оказания услуг общественного питания и активного отдыха. Муниципалитет Юрмалы реализует этот проект при софинансировании Европейского фонда регионального развития.
Стоимость проекта без дополнительных расходов составляет 8 953 949 евро, из которых финансирование из Еврофондов составляет 1,4 миллиона евро.