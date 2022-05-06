Продление перерыва в строительстве путепровода на Саркандаугаве не обосновано, но затягивается

Департамент сообщения Рижской думы считает, что у продления технологического перерыва в строительстве Саркандаугавского путепровода нет достаточного основания. Но в связи с задержкой поставок рассматривается вопрос о продлении срока, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

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До 2 мая на объекте был объявлен технологический перерыв, который ранее был продлен из-за неблагоприятных метеорологических условий.

2 мая в Департамент сообщения Рижской думы поступило письмо от исполнителя строительных работ — полного товарищества Personu apvienība OTC — с просьбой продлить технологический перерыв до 16 мая. Мотивация — рост цен и задержки в поставках.

Департамент сообщения Рижской думы проинформировал Personu apvienība OTC, что продление технологического перерыва в настоящее время не оправдано, но в связи с задержкой поставок вопрос о продлении срока все же рассматривается.

Самоуправление сообшает, что сейчас Personu apvienība OTC решает вопросы с привлеченными субподрядчиками о поставках материалов и возможным удорожанием работы субподрядчиков.

Как уже сообщалось, строительство Саркандаугавской транспортной эстакады приостановлено и его планируется возобновить, когда будет достигнута договоренность с заказчиком — Департаментом сообщения Рижской думы — о пересмотре договорной цены в связи с увеличением стоимости возведения объекта.