Продлено время работы отделений УДГМ, выдающих паспорта и ID-карты

С 19 июля Управление по делам гражданства и миграции в целях сокращения очередей за получением паспортов и ID-карт продлевает время работы своих территориальных отделений. Два дня в неделю отделения будут работать до 18.30.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

О масштабе очередей за документами свидетельствует такой факт: утром 20 июля в Риге можно было записаться онлайн на получение ID-карты только на 6 сентября. Дозвониться по указанному телефону территориального отделения практически невозможно. Многие рижане, столкнувшись с такой проблемой, едут получать документы в другие города, где меньше очереди.

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) признает, что повысился спрос на оформление документов. Можно предположить, что это связано, во-первых, с долгим периодом "ковидных" ограничений, а также с тем, что снятие ограничений повысило спрос на документы, в том числе, из-за желания путешествовать.

Одновременно, подчеркивает УДГМ, возросло число клиентов, которые записались на получение услуги, но не явились в назначенное время, не аннулировав предварительно визит. Таких клиентов в июне было более 8000 человек.

Чтобы как можно большее число жителей страны все же могли оформить документы, УДГМ продлило с 19 июля время работы. Планируется, что это позволит УДГМ обслуживать в неделю на 1000 клиентов больше.

Одновременно УДГМ призывает жителей проявлять солидарность и аннулировать предварительную запись, если нет возможности явиться в назначенное время. Каждая отмененная запись позволит кому-то получит документ раньше.

С 19 июля территориальные отделения УДГМ работают по такому графику:

Рижское 1-е отделение (Чиекуркалнская 1-я линия 1, к-3), Рижское 3-е отделение (ул.Эдуарда Смильгя 46), Рижское 4-е отделение (ул.Даугавпилс 1):

По вторникам, средам и четвергам — с 8.00 до 18.30.

Рижское 2-е отделение (ул.Кр.Валдемара 26):

По вторникам и четвергам — с 8.00 до 18.30.

По пятницам — с 8.30 до 16.00.

Отделения УГДМ в Елгаве, Юрмале, Лиепае, Огре, Резекне и Тукумсе:

По вторникам и четвергам — с 8.00 до 18.30.

Во всех отделениях кроме Рижского 1-го и Рижского 2-го отделения время работы по пятницам продлено до 15.30. По понедельникам отделения УДГМ, вероятно, работают как прежде — с 8.30 до 16.00, это следует из сообщений, присылаемых при подтверждении онлайн-регистрации.

На домашней странице Управления по делам гражданства — в разделе со списком территориальных отделений и опциями подачи заявок на получения документов — время работы этих отделений не указывается вообще. При подаче заявки появляются лишь опции выбора времени визита.

УГДМ напоминает, что услуги оказываются только по предварительной записи. Подробная информация о том, как можно зарегистрировать здесь и здесь.