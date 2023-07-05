Продолжает распространяться птичий грипп; к осторожности призывают и участников Праздника песни
Foto: LETA

Птичий грипп продолжает распространяться в Латвии, поэтому эксперты призывают жителей избегать контакта с птицами и соблюдать меры эпидемической безопасности. К осторожности призывают и участников Праздника песни и танца, указала в интервью программе "900 Секунд" на телеканале TV3 главный инфектолог Рижской клинической университетской больницы (RAKUS), профессор РГУ Людмила Виксна.

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Она подчеркнула, что риск инфекционных заболеваний особенно высок во время массовых мероприятий.

"Праздник песни и танца — это фантастически большое событие, здесь много людей. Большинство участников сейчас не думают об эпидемической безопасности. Они также склонны выступать в садах и парках, и, к сожалению, там есть зараженные птицы. Людям может захотеться подойти к ним поближе, покормить, особенно детям”, — сказала Виксна. Она отметила, что необходимо продолжать соблюдать меры эпидемической безопасности и избегать контакта с птицами.

Об опасности птичьего гриппа ранее предупреждала Продовольственно-ветеринарная служба и Всемирная организация здравоохранения.

"Птичий грипп очень распространен, это воздушно-капельная инфекция. В Латвии птичий грипп был диагностирован у многих птиц, и даже у некоторых других животных, например — у лисы. Это не означает, что человек обязательно заболеет, но заразиться можно. У птиц есть и другие болезни", — предупредила профессор.

Она подтвердила, что случаев заражения птичьим гриппом среди людей в Латвии пока не выявлено, однако передача инфекции от птицы к человеку возможна. Заражение может произойти при вдыхании или непосредственном контакте вируса со слизистой оболочкой рта, носа или глаз.

Жителям следует помнить:

  • Нельзя приближаться к диким птицам или прикасаться к ним во время прогулки.
  • Не стоит кормить птиц, сидя на открытых террасах ресторанов.
  • Не позволяйте детям приближаться к птицам или играть с ними. Научите, что делать, если они увидят больных или мертвых животных. Всегда следите за тем, чтобы дети соблюдали личную гигиену.
  • Всегда тщательно мойте руки водой с мылом после контакта с птицами (или птичьим пометом). Эта рекомендация также относится к подошвам обуви и загрязненным пометом автомобилям – все следует мыть с осторожностью, используя резиновые перчатки и другие вспомогательные средства, которые следует утилизировать соответствующим образом.
  • Более строгие меры предосторожности должны соблюдать птицеводы, регулярно контактирующие с домашней птицей, а также ветеринары, охотники, орнитологи.
  • При контакте с домашней или дикой птицей следует использовать перчатки, респиратор или лицевую маску.
  • Разумеется, что ни в коем случае нельзя забивать и/или употреблять в пищу больных или умирающих птиц, ведь в этом случае риск заражения может быть многократно выше.
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