Продолжает распространяться птичий грипп; к осторожности призывают и участников Праздника песни

Птичий грипп продолжает распространяться в Латвии, поэтому эксперты призывают жителей избегать контакта с птицами и соблюдать меры эпидемической безопасности. К осторожности призывают и участников Праздника песни и танца, указала в интервью программе "900 Секунд" на телеканале TV3 главный инфектолог Рижской клинической университетской больницы (RAKUS), профессор РГУ Людмила Виксна.

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Она подчеркнула, что риск инфекционных заболеваний особенно высок во время массовых мероприятий.

"Праздник песни и танца — это фантастически большое событие, здесь много людей. Большинство участников сейчас не думают об эпидемической безопасности. Они также склонны выступать в садах и парках, и, к сожалению, там есть зараженные птицы. Людям может захотеться подойти к ним поближе, покормить, особенно детям”, — сказала Виксна. Она отметила, что необходимо продолжать соблюдать меры эпидемической безопасности и избегать контакта с птицами.

Об опасности птичьего гриппа ранее предупреждала Продовольственно-ветеринарная служба и Всемирная организация здравоохранения.

"Птичий грипп очень распространен, это воздушно-капельная инфекция. В Латвии птичий грипп был диагностирован у многих птиц, и даже у некоторых других животных, например — у лисы. Это не означает, что человек обязательно заболеет, но заразиться можно. У птиц есть и другие болезни", — предупредила профессор.

Она подтвердила, что случаев заражения птичьим гриппом среди людей в Латвии пока не выявлено, однако передача инфекции от птицы к человеку возможна. Заражение может произойти при вдыхании или непосредственном контакте вируса со слизистой оболочкой рта, носа или глаз.

Жителям следует помнить: