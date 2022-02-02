Продолжает расти число случаев повторного заражения Covid-19

На предыдущей неделе число случаев повторного заражения Covid-19 после перенесения болезни продолжило расти, достигнув 9,1% от общего числа инфицированных, свидетельствует информация, подготовленная Министерством здравоохранения.

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Как агентству LETA пояснили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC), случай повторного заражения, по определению Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, фиксируется тогда, когда интервал между двумя положительными результатами тестирования на Covid-19 составляет 60 дней и более.

Согласно данным Минздрава, в последнюю неделю прошлого года случаи повторного заражения составили 3,4% от общего числа инфицированных, что почти в два раз больше, чем раньше. В этом году этот показатель продолжил расти, достигнув в первую неделю года 5,6% от всех выявленных случаев, а во вторую — 7,1%.

На минувшей неделе было выявлено 4862 случая повторного заражения коронавирусом — это 9,1% от общего числа случаев.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства также отметил рост числа случаев повторного заражения.

"Из людей, у которых был выявлен Covid-19, фактически каждый десятый ранее болел. Это особенность "омикрона", который способен повторно заражать людей, которые уже переболели вирусом", — пояснил министр.