Продолжает расти число случаев повторного заражения Covid-19
Foto: LETA

На предыдущей неделе число случаев повторного заражения Covid-19 после перенесения болезни продолжило расти, достигнув 9,1% от общего числа инфицированных, свидетельствует информация, подготовленная Министерством здравоохранения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как агентству LETA пояснили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC), случай повторного заражения, по определению Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, фиксируется тогда, когда интервал между двумя положительными результатами тестирования на Covid-19 составляет 60 дней и более.

Согласно данным Минздрава, в последнюю неделю прошлого года случаи повторного заражения составили 3,4% от общего числа инфицированных, что почти в два раз больше, чем раньше. В этом году этот показатель продолжил расти, достигнув в первую неделю года 5,6% от всех выявленных случаев, а во вторую — 7,1%.

На минувшей неделе было выявлено 4862 случая повторного заражения коронавирусом — это 9,1% от общего числа случаев.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства также отметил рост числа случаев повторного заражения.

"Из людей, у которых был выявлен Covid-19, фактически каждый десятый ранее болел. Это особенность "омикрона", который способен повторно заражать людей, которые уже переболели вирусом", — пояснил министр.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
История Никлавса. Делать то, чего никогда раньше не делал
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Познавай ИТ-профессии. Кто архитектор ИТ-систем и чем занимается системный аналитик
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Чему мы научились, работая удаленно
История Анты. Из химика-технолога в ИТ-специалисты