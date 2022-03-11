Продолжает расти тариф на отопление в Риге

С сегодняшнего дня тариф на тепловую энергию АО Rīgas siltums повысится до 74,08 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ).

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С 1 марта по сегодняшний день тариф на тепловую энергию Rīgas siltums составлял 69,36 евро за МВтч, что на 3,9% больше, чем в феврале.

С сегодняшнего дня повышение тарифа по сравнению с февралем составляет 11%.

Повышение тарифа связано с ростом цены на природный газ и заключением нового договора о покупке газа, пояснили в КРОУ.

В то же время в течение отопительного сезона — до конца апреля — для домохозяйств будет действовать установленный государством максимальный уровень тарифа на тепловую энергию — 68 евро за МВтч, который установлен в связи с государственной помощью из-за подорожания энергии.

В этом отопительном сезоне тариф Rīgas siltums увеличивался несколько раз. С 1 сентября он увеличился на 26,6%, с 1 ноября — еще на 16,5%.