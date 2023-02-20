Продолжает сокращаться число пациентов с Covid-19 в латвийских больницах
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

В настоящее время в латвийских больницах проходят лечение 139 пациентов с диагнозом Covid-19, свидетельствует информация, собранная Национальной службой здравоохранения (НСЗ).

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Для сравнения, в понедельник минувшей недели в латвийских больницах на лечении находилось 150 пациентов с Covid-19.

За последние 24 часа были госпитализированы 17 пациентов с коронавирусом, выписаны шестеро.

У 50 пациентов Covid-19 является основным диагнозом, из них 44 человека находятся в состоянии средней тяжести, шесть пациентов — в тяжелом состоянии.

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