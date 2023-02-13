Продолжает уменьшаться количество пациентов с Covid-19 в больницах

В больницах в настоящее время находятся 150 пациентов с Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
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В прошлый понедельник в стационарах находился 161 пациент с Covid-19.
За последние сутки госпитализировано 17 пациентов с Covid-19, выписано такое же количество.
У 63 пациентов Covid-19 является основным диагнозом, в том числе у 60 человек заболевание средней тяжести, три пациента находятся в тяжелом состоянии.
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