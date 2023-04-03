Продолжается поиск ИТ-компании, которая обеспечит на выборах в Европарламент возможность голосования на любом участке

В целях обеспечения работы электронного онлайн-регистра избирателей, который позволил бы на выборах в Европейский парламент голосовать на любом избирательном участке, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в сотрудничестве с Государственной канцелярией на этой неделе продолжит переговоры с Государственным агентством регионального развития и Латвийским государственным телерадиоцентром, сообщила журналистам сегодня после встречи с президентом Эгилом Левитсом председатель ЦИК Кристине Саулите.

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Саулите обсудила с президентом, какие учреждения могут нести ответственность за ИТ-системы ЦИК. На прошлой неделе она обсуждала те же вопросы с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и директором Госканцелярии Янисом Цитсковскисом.

Председатель ЦИК рассказала, что учреждение готово выделить средства из своего бюджета в размере около полумиллиона евро, предназначенные для этой цели, государственному учреждению или агентству, которое возьмет на себя ответственность за обеспечение ИТ-систем.

Саулите надеется, что в ходе переговоров вскоре удастся определить, какое учреждение будет отвечать за обеспечение работы ИТ-систем. Председатель ЦИК добавила, что основа электронного онлайн-регистра избирателей уже имеется, но необходимо проверить, как он выполняет свои функции.

Предприятие, которое до сих пор обеспечивало функционирование электронного онлайн-регистра избирателей, связано с уголовным процессом, находящимся на расследовании в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией по факту закупки ЦИК предыдущего состава.

На вопрос, можно ли продолжить сотрудничество с этой компанией, Саулите ответила, что его следует адресовать правоохранительным органам.

Что касается институциональной деятельности ЦИК, президент страны положительно смотрит на возможность того, что ЦИК в будущем сможет работать под надзором Госканцелярии, отметила глава ЦИК. По словам Саулите, такая система надзора является распространенной в Европе, в том числе в Скандинавии.