Продюсер Гецевича обвинила в насилии бывшего партнера – арт-критика Парупса. Полиция начала расследование

Госполиция начала расследование возможного насилия в отношениях между театральным продюсером Кате Гецевичей и арт-критиком Томасом Парупсом. Проверка началась по инициативе полиции, после того, как в соцсетях появилась информация о насилии. Об этом агентству LETA сообщили в полиции.

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26 декабря Кате Гецевича опубликовала в Facebook свою фотографию со следами побоев. Она заявила, что эта фотография — правда о ее отношениях с арт-критиком Томасом Парупсом.

Женщина сделала фото, так как в тот раз хотела обратиться в полицию, хотя подобное случалось и прежде. По ее словам, от обращения в полицию ее удерживал страх, стыд и "какое-то мистическое представление о безусловной любви".

В ответ на заявление критик рассказал у себя в соцсети, что в 2018 году умерла его мама, и с тех пор "жизнь постепенно сходила с рельс и он начал усиленно употреблять алкоголь", параллельно консультируясь психотерапевтами и психиатром.

Парупс добавил, что в то же время начал принимать антидепрессанты, транквилизаторы и антипсихотики, которые в сочетании с алкоголем приводили к психозам, о которых он почти ничего не помнит.

По словам мужчины, больше всего происходящее влияло на отношения с близкими, в том числе на романтические отношения. В публикации он сообщил, что не пьет уже с лета, а также извинился перед теми, кому причинил боль в то время, также и перед своей бывшей девушкой Гецевич.

Позже еще одна женщина рассказала в публикации в Instagram о том, что во время их отношений с Парупсом тот вел себя агрессивно, избивал ее и вербально оскорблял.