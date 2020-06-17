“Проект должен жить круглый год.” Как эстрада в Межапарке будет отрабатывать вложенные инвестиции?

Перестройка эстрады в Межапарке подходит к концу и общие затраты на этот проект достигли 98 187 000 евро, сообщает портал LA.lv. На территории эстрады смогут расположиться до 77 000 зрителей и 12 874 хористов. Сейчас ответственные ведомства обсуждают, как отработать вложенные инвестиции.

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До реконструкции эстрада не была особо загружена и Министерство культуры планирует перенять опыт эстонских коллег. Таллинская эстрада Праздника песни используется для больших мероприятий, там можно арендовать помещения, работает ресторан, можно заниматься спортом, а также там расположено бюро организаторов Праздника песни.

“Со всей своей вечной любовью к любительскому искусству и процессу Праздника песни я не хотел бы, чтобы эстрада стояла пустой только для этих нужд. Проект должен жить круглый год, зимой, летом, а наполнение должно быть не только качественным, но и экономически обоснованным”, - указал министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение).

По мнению министра, эстрада нуждается в менеджере культурных процессов высшего уровня и современных образованных людях, которые знают экономическую изнанку культурных мероприятий и имеют видение. Окончательное решение по этому вопросу будет за новым созывом Рижской думы.

На данный момент точно известно, что на эстраде будет интерактивная выставка, посвященная Празднику песни. Кроме того, обсуждается возможность создать маленький акустический концертный зал и перевести в здание эстрады латвийских организаторов Праздника песни.