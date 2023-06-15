Проект "кладбищенского трамвая" обошелся Rīgas satiksme примерно в миллион евро
Foto: LETA

Разработанный несколько лет назад, но так и не реализованный проект трамвайной линии в район Сканстес обошелся муниципальному транспортному предприятию Rīgas satiksme примерно в миллион евро, сообщил член правления предприятия Гинтс Зелтиньш.

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Из-за прекращения проекта пришлось списать расходы, связанные с его развитием. Это сказалось на прибыли Rīgas satiksme в прошлом году.

Проект был полностью разработан и готов к реализации, когда Центральное агентство финансов и договоров решило расторгнуть договор с Rīgas satiksmе. Потеряв средства из европейских фондов, ни самоуправление, ни предприятие не смогли бы найти нужную сумму для реализации проекта. Сложно было бы и получить кредит, поскольку срок окупаемости такого проекта составляет около 30 лет.

Общая стоимость проекта оценивалась в 97,40 млн евро без НДС. Финансирование Фонда сплочения ЕС планировалось в размере 65,66 млн евро, софинансирование Rīgas satiksme — 27,40 млн евро, другие средства — 4,33 млн евро.

Новая трамвайная линия планировалась в направлении квартала Сканстес мимо Большого кладбища, что вызвало негодование у части рижан, которые обвинили самоуправление в осквернении памяти умерших, а саму новую линию назвали "кладбищенским трамваем".

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