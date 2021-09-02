Проект Rail Baltica: строительство ж/д путепровода на улице Лачплеша закончат в 2023 году

Строительство железнодорожного путепровода Rail Baltica на улице Лачплеша в Риге планируется закончить в 2023 году, в четверг на открытии строительной площадки сообщил председатель правления Eiropas dzelzceļa līnijas Каспарс Вингрис.

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Он подчеркнул, что это уже третья строительная площадка в рамках проекта Rail Baltica, открытая в Латвии. Однако на сей раз работы выйдут за рамки строительства железнодорожной линии, так как вместе с новым путепроводом будет перестроена городская улица. На обновленной улице Лачплеша будет четыре автомобильных полосы, велодорожка и тротуар под путепроводом. Также у улицы Калупес будет построен регулируемый пешеходный переход через улицу Лачплеша.

Руководитель предприятия BeReRIX, в которое входят бельгийская BESIX Group, латвийская Rere Būve и итальянская Rizzani de Eccher, Андис Линде сообщил, что во время строительных работ не планируется полностью закрывать улицу Лачплеша, однако периодически будут ограничивать движение по отдельным полосам. С этими неудобствами автоводителям придется мириться примерно год.

Что касается работ у Рижского железнодорожного вокзала, которые были начаты в ноябре прошлого года, то, по словам Вингриса, выполнено уже 70-80% объема работ по строительству подземных инженерных коммуникаций.

С ноября 2020 года в рамках проекта Rail Baltica уже открыта стройплощадка у международного аэропорта "Рига", в Литве закончены строительные работы интермодального терминала в Каунасе, в а Эстонии — строительство одного виадука. Также в Европе достигнуто соглашение о финансировании на следующие годы, чтобы в рамках проекта Rail Baltica можно было закупать строительные материалы и начинать массовое строительство.

Общие издержки проекта Rail Baltica составят 5,8 млрд евро, часть расходов будет покрыто их средств Евросоюза. Планируется, что железнодорожная линия Rail Baltica будет готова в 2026 году.