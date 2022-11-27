Проектирование освещения парков Нордекю и Эбельмуйжас обойдется в 32 тысячи евро

Комитет Рижской думы по финансовым и административным вопросам принял решение о выделении более 32 000 евро на

проектирование светового оформления парков Нордекю и Эбельмуйжас.

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После того, как проекты будут разработаны, власти Риги примут решение о выделении финансирования на строительство освещения в указанных столичных парках, сообщае пресс-служба думы.

На проектирование светового оформления парка Нордекю в Ильгюциемсе выделено 14 241 евро, а на развитие освещения парка Эбельмуйжас – 18 307 евро. Средства будут выделены из бюджетной программы на реализацию инвестиционной программы. Проектирование планируется завершить в феврале 2023 года.

Усадебный парк Нордекю расположен между улицами Буллю, Дагмарас, Лиелэзерес и Дзирциема. Общая площадь парка составляет 3,6 га.

Этой осенью Департамент жилищного строительства и окружающей среды Рижской думы установил в парке Нордекю новую детскую площадку, а также отремонтировал несколько дорожек. В парке также планируется организовать зону для выгула собак.

Площадь паркa Эбельмуйжас в Зиепниеккалнсе - около девяти гектаров. Он является одним из старейших приусадебных парков: начал создаваться еще в конце 18-го века. С тех пор в парке растут дубы, в том числе крупные деревья национального значения и другие живописные деревья. В парке также построены две детские площадки. Разработан и проект по восстановлению дорожек парка, но реализация проекта будет зависеть от финансирования.

В обоих парках нет освещения, поэтому сейчас муниципалитет планирует приступить к проектированию освещения.