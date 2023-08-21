Проезд в рижском транспорте для студентов может стать дешевле

Комитет Рижской думы по делам сообщения и транспорта поручил Департаменту сообщения рассмотреть возможность уменьшить стоимость одноразового билета на общественный транспорт для студентов, а также возможность удешевить студенческий месячный проездной.

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В июле депутаты Рижской думы поддержали предложение передать на рассмотрение Комитету по делам сообщения и транспорта вопрос о возобновлению скидок на одноразовый студенческий билет на общественный транспорт. В понедельник, 21 августа, комитет выслушал мнения депутатов и ответственных должностных лиц. Как отметил глава комитета Олаф Пулкс, вопрос Департаменту сообщения еще раньше следовало обсудить со студентов. Пока что до 1 сентября никаких изменений ввести не получится, потому что по закону нужно обсуждать поправки к правилам минимум две недели.

В решении комитета не содержится конкретных цифр, насколько может подешеветь проезд. Пулкс призвал департамент устроить встречу со студентами и представителями Rīgas satiksme, чтобы обсудить этот вопрос.

Сейчас проездной на месяц стоит для обычных рижан 30 евро, а для студентов — 15 евро. Это не очень выгодно для тех, кто редко пользуется общественным транспортом. До последнего изменения цен на билеты одноразовый проезд для студентов тоже был дешевле, а сейчас этой скидки больше нет. Если раньше студент, который ездил на занятия дважды в неделю, мог тратить на транспорт 4,80 евро в месяц, то теперь он должен либо покупать проездной за 15 евро, или платить за каждую поездку (это будет стоить 36 евро).