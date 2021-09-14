Проезд в Юрмалу может стать платным круглый год

С 1 апреля 2022 года въезд в Юрмалу может стать платным независимо от сезона, сообщает Jauns.lv.

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Плата за въезд в Юрмале действует с 1996 года, но с 2013 года ее отменили в осенне-зимний период. Последние годы въезд стоил два евро, и именно эта сумму может стать постоянной.

Цель таких изменений — уменьшение транзита через город и направление транспортного потока по Вентспилсскому шоссе, по которому можно добраться до других районов Юрмалы, не въезжая в центр города.

Во вторник, 14 сентября, комитет по транспорту и жилищно-коммунальным вопросам рассмотрел этот вопрос и передал на одобрение депутатам городской думы, которые его рассмотрят 30 сентября. Оппозиция возмущена поспешностью и называет это "увеличением карманных денег коалиции".