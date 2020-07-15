Проездной на троллейбус №1 можно будет месяц использовать в другом транспорте

С четверга, 16 июля, на месяц закрывается маршрут троллейбуса №1, поскольку он курсирует по закрытой для транспорта улице Тербатас. Купленный на него проездной можно будет использовать в другом транспорте, сообщает LETA.

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Пассажиры, которые купили месячный проездной на троллейбус №1, смогут месяц ездить в других троллейбусах, трамваях и автобусах, не регистрируя поездку.

Как сообщалось, с 21:45 15 июля и до 16 августа движение по улице Тербатас закрыто. Она станет пешеходной, на ней будет вестись уличная торговля и проходить мероприятия.

Помимо 1-го троллейбуса, изменения затронут маршрут экспресс-буса №316. По направлению в сторону центра маршрутка будет ехать по улицам Меркеля, Бривибас и Дзирнаву, а далее в соответствии со своим маршрутом.