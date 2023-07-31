Профессиональные учителя, иностранные языки и современные технологии. Определены шесть критериев хорошей школы

Министерство образования и науки (МОН) представило доклад, в котором определило характеристики хорошей школы, которые, по мнению ведомства, позволят обществу, в том числе родителям, педагогам и школьникам оценить качество каждого учебного заведения.

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В отчете "Комплексные решения по обеспечению качественного образования в общем основном и среднем образовании" МОН предлагает самоуправлениям комплексные решения, которые следует ввести во всю "экосистему образования". В отчете также описана модель финансирования "Программа в школе".

По мнению МОН, чтобы называться хорошей школой, предоставляющей качественные образовательные услуги, учебное заведение должно соответствовать шести критериям: широкое и разнообразное образовательное предложение; современный учебный процесс и среда; индивидуальная поддержка; высококвалифицированные и профессиональные учителя; качественная инфраструктура; хорошее руководство.

В хорошей школе с "широким и разнообразным образовательным предложением" должна быть предоставлена возможность изучать несколько иностранных языков, по крайней мере, английский, немецкий, испанский и французский. В общем среднем образовании школа должно быть не менее шести углубленных курсов — по математике, латышскому языку и литературе, иностранному языку, истории, социальным наукам, а также физике, химии и биологии и другим предметам, из которых школьник может выбрать для изучения по крайней мере три.

Также в школе должен быть доступен широкий спектр обучения по интересам с упором на естественные науки, математику и технологии. Кроме того, у учащихся должен быть доступ к поддержке во внеурочное время, в том числе к помощи при выполнении домашних заданий, получению необходимых консультаций. Для формирования профессиональных навыков школьникам должно быть предоставлено соответствующее образование и мероприятия по развитию карьеры, включая индивидуальные консультации.

МОН считает, что в хорошей школе "современный учебный процесс и окружающая среда" должны быть мотивирующими, безопасными и поддерживающими. Для того, чтобы учащиеся развивали навыки сотрудничеств, коммуникации и лидерства, критическое мышление, навыки решения проблем и творчества. Современные технологии следует интегрировать в учебный процесс и его управление, нужно активно использовать цифровые средства обучения, информационно-коммуникационные технологии и оборудование, в том числе устройства и программное обеспечение для учащихся с особыми потребностями.

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"Индивидуальное поддержка" в хорошей школе обеспечивает наличие у всех учащихся 1-3-х классов помощника педагога на уроках, для учащихся других уровней образования — по мере необходимости. Вспомогательный персонал доступен каждый день. В единую команду вспомогательного персонала должен входить психолог, социальный педагог, логопед, и специальный педагог.

"Высококвалифицированные и профессиональные учителя" способны адаптировать содержание образования к интересам и требованиям учащихся, направлять развитие компетенций учащихся в соответствии с потребностями индивидуального развития, личностного и социального роста, отмечает МОН. В хорошей школе учителя самостоятельно или в сотрудничестве с коллегами создают благоприятную среду обучения, в том числе в соответствии с особыми потребностями и достижимыми результатами обучения. В хорошей школе педагогический коллектив укомплектован, имеет оптимальную нагрузку и хорошую зарплату, и преподаватели полностью и всесторонне вовлечены в работу школы.

"Качественная инфраструктура" в хорошей школе эргономична, современна, легко трансформируема для разнообразных форм учебной работы (индивидуальная и групповая работа, открытые внеучебные рабочие зоны), с необходимыми для реализации содержания образования ресурсами — учебной и дополнительной литературой, электронными ресурсами и интерактивными обучающими платформами. В хорошей школе должны быть кабинеты и лаборатории естественных и математических наук, кабинеты дизайна и технологий, пространства для творческой деятельности, например, театральной, музыкальной и художественной, с достаточной мощностью интернета для полноценного и углубленного изучения материала. В МОН подчеркивают, что школьники должны быть обеспечены современными и оборудованными спортивными залами для полноценной физической активности, а также вспомогательной инфраструктурой, предоставляемой по мере необходимости, такой как служебная гостиница и транспорт.

"Хорошее управление" министерство характеризует тем, что руководители хорошей школы являются активными инициаторами изменений — они продвигают и развивают культуру учебы, изменений и инноваций в школе. Руководитель хорошей школы должен создавать условия для профессионального диалога, сотрудничества и обмена опытом. Современный руководитель школы участвует в создании и поддержании прочных партнерских отношений с другими школами, родителями, местными сообществами, высшими учебными заведениями и другими партнерами. Хорошее управление в школе также характеризуется взаимным сотрудничеством между учителями в планировании уроков и согласовании тем, о чем заботится и помогает директор школы, отмечает МОН.

Ранее МОН предложило установить обязательный минимум учащихся 7-12-х классов и перекроить финансирования школ по новым критериям. Цель новой модели — сделать систему оплаты работы учителей простой и прозрачной, а в среднесрочной перспективе размер зарплаты приблизить к 2500 евро за ставку, говорится в докладе.