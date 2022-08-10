Профессия преподавателя госязыка не востребована: только 17 студентов будут учиться по этой специальности

В латвийских вузах только 17 будущих студентов зарегистрировались на программы по освоению профессии учителя латышского языка и литературы. В Лиепайском университете объявлен дополнительный набор на 10 бюджетных мест по этой специальности, так как во время основного набора нашелся только один желающий осваивать эту профессию, пишет LSM.lv.
Тем временем в школах Латвии в настоящее время имеется по крайней мере 53 вакансии учителей латышского языка и литературы. Представители сферы образования считают ситуацию тревожной, поскольку значительно чаще студенты выбирают изучение английского, а не родного языка.
Секретарь приемной комиссии Лиепайского университета Мадара Даудзиня-Шуктере сообщила, что на программу учителей латышского языка и литературы пришлось объявить дополнительный прием.
"Мы получили только одну заявку. С учетом того, что в целом по Латвии не хватает учителей латышского языка, мы ожидали большего отклика. Надеемся на дополнительный набор. Мы объявили 10 бюджетных мест, и это много", — отметила она.
В Лиепайском университете профессию учителя латышского языка и литературы ежегодно осваивают четыре-пять студентов.
На данный момент в Латвии есть как минимум 53 вакансии учителей латышского языка и литературы, в основном в Риге и школах национальных меньшинств. Председательница Ассоциации учителей латышского языка и литературы Анита Ванага считает, что ситуация тревожная.
"Я точно знаю, что школа не объявляет о вакансиях, а нагружает тех, кто уже работает. Для тех, кто много работает, выгорание на расстоянии вытянутой руки", — считает Ванага.
Что касается Лиепайского университета, то по крайней мере один человек заявил желание освоить там профессию учителя латышского языка и литературы, продолжается дополнительный набор. При этом особым спросом пользуются сферы информационных технологий, смарт-технологий, управления культурой и новых медиаискусств. Спросом пользуются и другие профессии учителей, а также логопедов.