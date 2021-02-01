Профессор: Центру профилактики и контроля заболеваний не хватает мощностей, работники перегорают

Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC) прослеживает цепочки распространения вируса, выявляя контакты инфицированных. Работы очень много, сотрудники не справляются и выгорают, и в итоге некоторые контакты удается отследить слишком поздно. Об этом заявил в эфире программы Rīta panorāma Латвийского телевидения профессор Рижского университета Страдиня Гиртс Бригис, студенты которого работают в ЦПКЗ.

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"На фоне новостей о новых количествах случаев заболевания и ситуации в больницах, на что люди обращают внимание, немного в тени остался вопрос о мощностях ЦПКЗ. Если в день более тысячи заболевших, у каждого инфицированного необходимо установить контакты — это огромная работа, с которой ЦПКС справится сложно", — цитирует его портал Rus.lsm.lv.

Многие студенты Страдиня работают в ЦПКЗ. По словам преподавателя, они жалуются, что выгорают и не справляются. При этом очень важно отследить контакты вовремя, потому что при заражении Covid-19 есть период, когда человек уже заразен, но не знает этого и не чувствует симптомов.

"Если контакты находят через пять дней или через неделю, это поздно. Поезд ушел", — подчеркнул профессор.

По его мнению, вопросу мощностей ЦПКЗ нужно уделить больше внимания, поскольку сейчас ЦПКЗ — это бутылочное горлышко.