Профессор: Центру профилактики и контроля заболеваний не хватает мощностей, работники перегорают
Foto: LETA

Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC) прослеживает цепочки распространения вируса, выявляя контакты инфицированных. Работы очень много, сотрудники не справляются и выгорают, и в итоге некоторые контакты удается отследить слишком поздно. Об этом заявил в эфире программы Rīta panorāma Латвийского телевидения профессор Рижского университета Страдиня Гиртс Бригис, студенты которого работают в ЦПКЗ.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"На фоне новостей о новых количествах случаев заболевания и ситуации в больницах, на что люди обращают внимание, немного в тени остался вопрос о мощностях ЦПКЗ. Если в день более тысячи заболевших, у каждого инфицированного необходимо установить контакты — это огромная работа, с которой ЦПКС справится сложно", — цитирует его портал Rus.lsm.lv.

Многие студенты Страдиня работают в ЦПКЗ. По словам преподавателя, они жалуются, что выгорают и не справляются. При этом очень важно отследить контакты вовремя, потому что при заражении Covid-19 есть период, когда человек уже заразен, но не знает этого и не чувствует симптомов.

"Если контакты находят через пять дней или через неделю, это поздно. Поезд ушел", — подчеркнул профессор.

По его мнению, вопросу мощностей ЦПКЗ нужно уделить больше внимания, поскольку сейчас ЦПКЗ — это бутылочное горлышко.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

10

Source

Tags

SPKC Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Готовить еду, работая из дома: вызов принят! Советы и рецепты Зане Гревини
Cоветы дизайнера, как создать ресторанную атмосферу для ужина дома
Работаем из дома: как разделить работу и отдых