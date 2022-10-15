Профессор: детство в западной культуре затягивается на неизмеримо длинный срок

Детство как период жизни в западной культуре продолжается неизмеримо долго, в пятницу в ходе лекции о дискриминации по возрастному признаку заявила профессор Латвийского университета Занда Рубене, сообщает LETA.

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По словам профессора, изначально термин "эйджизм" — способ мышления, ощущений и действий в отношении возраста и старения — относился только к пожилым людям. Однако сегодня, когда у детей и подростков гораздо больше прав как у взрослых, права молодого человека и общественное отношение к этому меняются в лучшую сторону для молодежи. Например, в 20-м веке невежливое отношение взрослого человека к ребенку рассматривалась как норма, в наши же дни юные люди могут против этого протестовать.

В то же время Рубене указала, что нередко люди, само того не сознавая, дискриминируют кого-либо по возрастному признаку. На эмоциональном уровне — это предрассудки, на уровне мышления — стереотипы, а на уровне действий — дискриминация. Но чем больше появляется пожилых людей, тем больше надо говорить и понимать, что дискриминация каким-то образом ограничивает их права.

"Мы живем в западной культуре, в демократическом обществе, и наш главный моральный кодекс — это права человека и их предоставление различным слоям общества, что является неотъемлемым требованием общества. Например, в Латвии законом предусмотрено, что при покупке алкоголя, сигареты или энергетические напитки, лицо моложе 25 лет должно предъявлять документы. Это включает в себя эйджизм, потому что теоретически каждый продавец рискует быть привлеченным к ответственности за клевету, потому что он "должен предполагать", исполнилось человеку уже 25 лет или нет", — пояснила Рубене.

По мнению профессора, западная культура забыла, что все люди рано или поздно постареют, а отношение отрицания в какой-то момент аукнется. Кроме того, детство в западной культуре продлилось неизмеримо долго, и из-за этого возникают различные феномены и путаница. Например, функциональный возраст — это не тот, который указан в паспорте, а скорее индивидульное достижение и личные ощущения человека, и эйджизм связан с этим.

"Отрицание возникает, когда мы чувствуем, что нам позволено вести себя определенным образом, но общество говорит, что мы слишком молоды или слишком стары для этого. У нас идут дискуссии о том, во сколько лет нужно идти в школу, нужно ли учиться в школе до 19 лет и так далее. Функциональный возраст — это про то, что мы понимаем, что люди переживают взросление и старение по-разному, особенно в западной культуре, в которой нет строгих рамок", — пояснила Рубене.