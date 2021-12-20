Профессор: омикрон-штамм, скорее всего, вызовет новую волну Covid-19 в Латвии
Foto: LETA

Омикрон-штамм вируса, вызывающего Covid-19, скорее всего, приведет к новой волне заболеваемости в Латвии, прогнозирует инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиня, профессор Латвийского университета Уга Думпис.

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Думпис отметил, что масштабы волны будут в значительной степени зависеть от введенных государством ограничений для общества и от того, насколько хорошо пойдут дела с первичной и дополнительной вакцинацией против Covid-19.

"Ситуация в больницах и смертность по-прежнему будут во многом зависеть от уровня вакцинации. Напоминаю, что в контексте омикрона ревакцинация может считаться абсолютно необходимой по прошествии определенного времени", — сказал инфекционист.

Как сообщалось, министр здравоохранения Даниэль Павлютс допускает, что с учетом ожидаемого быстрого распространения омикрон-штамма уже в начале января следующего года в Латвии можно ожидать до 3000 новых случаев заражения в день.

На сегодня в Латвии зарегистрировано 32 случая омикрона, в том числе в пяти случаях инфицирование произошло на территории страны.

"Более заразный по сравнению с дельта-штаммом омикрон распространяется с огромной скоростью, удваивая количество заражений каждые два-три дня. Страны западной Европы "закрываются" одна за другой", — отметил Павлютс, подчеркнув, что в ближайшие дни эта волна "накроет" и Латвию.

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