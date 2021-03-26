Профессор: путешественники рискуют завезти в Латвию новые штаммы Covid-19

Отправляясь в путешествия за пределы Латвии, люди рискуют не только заболеть Covid-19, но завезти в Латвию ранее неизвестные штаммы коронавируса, сказал агентству LETA руководитель кафедры общественного здоровья и эпидемиологии Университета им. Страдиня, профессор Гиртс Бригис.

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Бригис в интервью отметил, что в Индии найден вид Covid-19, который вобрал в себя сразу несколько новых штаммов. “Каждый такой штамм создает новые риски. Британский штамм сейчас является одной из главных проблем”, - указал профессор.

Он считает, что путешествия сейчас очень опасны. В том числе из-за того, что в третьих странах нередко тестирование и уровень здоровья общества находятся на низком уровне. В случае если тестирование происходит в недостаточном объеме невозможно понять эпидемиологическую ситуацию в стране.

Бригис считает, что необходимо запретить или ограничить несущественные поездки, но мнение политиков по этому вопросу разделяется. Поэтому вопреки беспокойству эпидемиологов и главного инфекциониста Минздрава Уги Думписа, решения о порядке путешествий остается в руках политиков.

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) отмечает, что рекомендация не ездить в несущественные поездки за пределы Латвии не менялась с прошлой весны. ЦПКЗ отмечает, что это не относится на людей, которые отправляются за границу по работе.

Тем временем rus.LSM.lv сообщает, что туристические компании после разрешения авиаперелетов в третьи страны начали продавать путевки на отдых, например, в Египет. Полеты запланированы на ближайшие дни. 24 марта 17 туристам, отправлявшимся из Риги в Киев, не удалось покинуть Ригу. Пограничная служба отказала им в путешествии после проверки документов. В Пограничной службе объяснили, что им запретили покидать страну, так как их цель поездки не подходит под исключения из правил Кабинета министров, регулирующих международные перевозки в пандемию. Туризм в эти исключения не внесен.