Профессор RSU: семена преступлений на почве ненависти сеют своими речами политики

Гибель от ожогов молодого мужчины из Тукумса, который незадолго до трагедии подвергался преследованиям гомофобов, обращался в полицию, а она его преследователей к ответу не призвала, вызвала много вопросов — в том числе и о качестве работы полиции при расследовании преступлений на почве ненависти. Профессор Рижского университета им. П. Страдиня (RSU) Денис Ханов в дискуссионной передаче Русского вещания LTV7 "Точки над i" выразил убеждение, что к таким преступлениям приводит враждебная риторика — а ответственность за нее он возлагает на латвийских парламентариев, пишет Rus.Lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Денис Ханов в 2020 году тоже стал жертвой нападения гомофобов и тоже обратился в полицию:

"Я написал заявление в полицию в тот же вечер. После этого я появился в участке спустя какое-то время — неделю или 10 дней. И тут начинается несколько комическая сторона этого печального инцидента. Меня пригласили прежде всего для того, чтобы помочь следователю расшифровать от руки записанные результаты моего опроса предыдущим сотрудником полиции. К тому же потребовались мои художественные задатки: меня попросили нарисовать место нападения, и так как я не очень хорошо рисую, я не смог вместить туда трамвай, который проезжал мимо в это время. Поэтому пришлось рисовать заново. И меня долго расспрашивали о том, о чем уже спрашивали перед этим. И так мы вместе расшифровали почерк коллеги следователя.

А затем я опознал одного из нападавших. Но надо сказать, что в самом начале, как раз в момент нападения, полиция, с одной стороны, появилась очень быстро, с другой — их действия для меня, человека несведущего, были несколько странными. Они отправились искать этих двоих мужчин, они их нашли по нашему описанию — но, найдя, они их отпустили. Один из нападавших был, видимо, очень хитер и назвал себя выдуманным именем — так что о нем вообще не было никакой информации, о втором было информации больше, поэтому мне удалось его опознать, фотография была.

И полицейские отпустили этих людей, которые были, по моему наблюдению, в сильном алкогольном опьянении — отпустили бродить дальше по району после явного и достаточно брутального нападения. То есть они были в достаточно неуравновешенном состоянии.

Все, что происходило дальше, выявило для меня ряд белых пятен в законодательстве. Например, когда один из нападавших оголил свои гениталии и имитировал сексуальный акт, прижав свое "достоинство" к стеклянной двери цветочного киоска, где я спрятался и пытался привести в чувство цветочницу — это, оказывается, не определяется как некоторая попытка изнасилования, потому что (как сказал, пряча глаза, офицер полиции) в нашем законодательстве мужчину изнасиловать или призывать к этому нельзя, такому подвергнуться может лишь женщина, а мужчина, значит, нет. Так что эти действия, насколько я помню, переквалифицировали в хулиганство с отягчающими обстоятельствами. С тех пор больше ничего [в расследовании дела] не произошло".

Денис Ханов пояснил: лично он простил того человека, но с точки зрения правовой культуры необходимо, чтобы он понес наказание, потому что гомофобия в Латвии — лишь часть печальной общей картины состояния общества, большая часть которого "нетерпимо относится к инакомыслящим, инакодумающим и иначе выглядящим". Это отношение распространяется и на религиозные меньшинства, и на представителей разных этносов и культур вне Европы, на беженцев, считает ученый.

"Конкретная ситуация с гомофобией, в принципе — это ведь тоже индикатор "совершеннолетия" общества, того, насколько мы в действительности являемся частью демократической европейской правовой культуры. И здесь, по моему мнению, особая и тяжелая вина лежит на тех партиях в парламенте и в коалиции, которые, не неся за это ответственности, распространяют речи ненависти. Взгляните на стенограммы обсуждения проекта закона о партнерских отношениях! Там все написано, там есть все фамилии и вся пышная лексика".

Если говорить о свободе слова (к ней апеллируют консервативные политики в ответ на критику ксенофобских публичных высказываний отдельных представителей своих партий), то здесь водораздел между личным мнением и речью вражды, по мнению Ханова, проходит по линии, за которой такие высказывания задевают честь и достоинство конкретного человека или целой общественной группы.

"Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Наши политики не несут ответственности за то, что они распространяют враждебную риторику с трибуны Сейма и тем самым наполняют атмосферу в обществе грязным дыханием ненависти", — сказал он.