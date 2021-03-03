Профессор: Сомневающиеся в эффективности вакцины AstraZeneca начинают менять свое мнение

В настоящее время как в Латвии, так и в других странах Европы ведется дискуссия относительно эффективности и безопасности для людей старше 65 лет вакцины против Covid-19, разработанной Оксфордским университетом и фармацевтической компанией AstraZeneca. Ход дискуссии и высказываемые мнения меняются с каждым днем: те, кто ранее отрицал эффективность вакцины начинают менять свое первоначальное отношение к вакцине.

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Поиск причин и источников возникновения этих сомнений приводит нас к событиям 29 января 2021 года, когда Европейское агентство лекарственных средств порекомендовало утвердить вакцину AstraZeneca. В этот же день президент Франции Э. Макрон выступил с публичным заявлением о том, что вакцина "почти неэффективна" (quasi-ineffective) для людей старше 65 лет и что результаты исследований не убеждают.

Это заявление было основано на результатах испытаний воздействия вакцины на небольшую группу пожилых людй. Группа состояла из 660 человек в возрасте от 65 до 70 лет (2 из которых заболели) и 450 человек старше 70 лет.

Правительство Великобритании и Национальное агентство лекарственных средств страны полностью опровергли это заявление.

Тем не менее заявление вызвало недоверие к вакцине, которое распространилось в европейских странах со скоростью света. Многие страны, включая Францию, Германию, Австрию, не рекомендовали введение вакцины пожилым людям. Упомянутые страны рекомендовали вакцину людям моложе 65 лет, Польша — тем, кто моложе 60 лет, Италия — людям моложе 55 лет.

Всемирная организация здравоохранения, Европейское агентство лекарственных средств, а также Латвийский государственный совет по иммунизации, основываясь на результатах исследований, пришли к выводу, что вакцина эффективна и для людей старше 65 лет. Исследования иммунного ответа подтвердили эффективность вакцины для всех взрослых людей. После вакцинации не были отмечены случаи тяжелого течения болезни и госпитализации. Нет основания отрицать безопасность и эффективность вакцины для пожилых людей, поскольку польза от вакцины превышает риски, вызываемые заболеванием.

Несколько дней спустя, 5 февраля 2021 года, ученые Оксфордского университета опубликовали сообщение, разъясняющее, почему многие европейские страны отказываются от вакцины AstraZeneca. По мнению ученых, нежелание использовать вакцину AstraZeneca связано с опасениями по поводу ее эффективности для пожилых людей, поскольку недостаточно исследовано ее воздействие на представителей этой возрастной группы. Поэтому сомнения, скорее, носят этический характер и не связаны с научной обоснованностью.

Сейчас, в начале марта, многие страны уже пересматривают вопрос использования AstraZeneca для пожилых людей. Ведущие специалисты признают, что не понимают, как могло возникнуть такое непонимание. Скорее всего, оно связано с неправильным отображением информации.

22 февраля 2021 года были опубликованы данные из Великобритании, где было вакцинировано 500 000 человек. Данные подтверждают эффективность вакцины для людей старше 70 лет. Значительно снизилось количество инфицированных и умерших.

В Шотландии в течение четырех недель после введения жителям вакцины Pfizer-BioNTech количество госпитализаций снизилось на 85%, после введения AstraZeneca — на 94%. Представитель Шотландского общества здоровья д-р Джози Мюррей считает, что эти результаты выдающиеся и что вакцина работает.

В исследованиях был также затронут вопрос относительно интервала между дозами вакцины, составляющего от 4 до 12 недель. По мнению ученых, эффективность вакцины увеличивается с увеличением интервала. Интервал между дозами, принятый в Латвии, составляет 9-12 недель.

Как эти факты изменили отношение к вакцине?

В Германии, одной из стран ЕС, которая поставила под сомнение эффективность вакцины для пожилых людей, высказываются следующие мнения:

- Немецкая экономическая газета Handelsblatt в одной из январских публикаций со ссылкой на анонимный национальный источник отметила, что вакцина эффективна для пожилых людей только на 8%.

- Канцлер Германии А.Меркель в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung сказала, что она принадлежит к той возрастной группе, для которой AstraZeneca не рекомендуется. Это было воспринято как отрицание вакцины.

- Основываясь на вышеупомянутых публикациях, появившихся в Великобритании, главный иммунолог Германии профессор Карстен Ватцль призвал страну изменить свое мнение и начать введение пожилым людям вакцины AstraZeneca.

- Т. Мертенс, руководитель Немецкого комитета по вакцинации (Stiko), пообещал, что очень скоро будет пересмотрено предыдущее решение и AstraZeneca будет использоваться в Германии для вакцинации людей старше 65 лет. По его словам, Stiko критиковал не эффективность вакцины, а лишь недостаточность исследования ее воздействия на представителей старшей возрастной группы и, возможно, "что-то пошло не так".

Президент Франции Э. Макрон также готов пересмотреть высказанное некоторое время назад мнение относительно низкой эффективности вакцины для пожилых людей. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран подтвердил, что вакцина эффективна и что Франция изменит свое отношение к ее использованию.

В Канаде в настоящее время ведутся жаркие дискуссии относительно эффективности вакцины для старшей возрастной группы. Сложилось два мнения.Против использования вакцины для пожилых людей выступает Канадский национальный консультативный комитет по иммунизации (NACI). NACI не оспаривает эффективность вакцины, но не рекомендует ее по причине ограниченных данных о ее эффективности для старшей возрастной группе.

Противоположного мнения придерживается организация Health Canada, которая 26 февраля 2021 года официально объявила о том, что рекомендует вакцину пожилым людям. Канадские инфектологи выражают недоумение по поводу столь диаметрально противоположных решений и игнорирования комитетом NACI опыта Великобритании, где вакцина широко применяется. На основании заявлений о недостаточности данных можно сделать вывод, что вакцина неэффективна, поэтому врачи просят поскорее достичь консенсуса.

Швейцария заявила, что не намерена пересматривать свое предыдущее решение.

США откладывают рассмотрение вопроса до апреля, поскольку в настоящее время доступны другие вакцины и нет необходимости использовать AstraZeneca.

В заключение хотелось бы повторить вышесказанное: Всемирная организация здравоохранения, Европейское агентство лекарственных средств и Латвийский национальный совет по иммунизации на основании исследований пришли к выводу, что вакцина AstraZeneca эффективна для всех людей старше 18 лет, в том числе для людей старше 65 лет. Польза от вакцины значительно превосходит риски, вызываемые заболеванием.