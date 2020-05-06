Профессор университета Страдиня предложил провести в Латвии случайную проверку людей на Covid-19 и антитела

Борьбу Латвии с Covid-19 можно назвать историей успеха, однако самое опасное сейчас — считать, что все сделано и можно жить по-старому. На самом деле, меры предосторожности нужно предпринимать и дальше. Как пишет Rus.Lsm.lv, об этом в интервью Латвийскому телевидению предупредил глава кафедры общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета Страдиня, профессор Гирт Бригис.

По его словам, своевременное тестирование и отношение общества к проблеме привело к тому, что можно считать историей успеха. "По сравнению с тем, что происходит в мире, где продолжается пандемия, и есть большие проблемы, я бы осмелился назвать латвийский [случай] историей успеха", — сказал Бригис.

В то же время не приходится говорить о решении проблемы, поэтому нужно научиться жить с ней, предупредил профессор. "Сейчас очень ответственный момент. Люди начинают чувствовать, что самое трудное было сделано, что 12 мая мы выйдем на финишную прямую и сможем жить по-старому. Однако, к сожалению, это не так".

Бригис подчеркнул, что поведение вируса сложно предсказать, но самое опасное — верить, что все сделано, поэтому следует проявлять осторожность. Он также сказал, что для лучшего понимания распространения вируса в Латвии было бы целесообразно провести случайную проверку людей на наличие вируса и антител.

Медики за прошедшие сутки на новый коронавирус проверили 2477 человек и выявили четыре новых случая заражения, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний. Общее число больных теперь составляет 900 человек.

За прошедшие сутки в больницу был доставлен один пациент. Всего в стационарах находятся 30 пациентов Covid-19, три из них в тяжелом состоянии. Выписаны 102 человека.