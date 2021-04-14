Профессор: в Латвии нет ни одного подтвержденного летального случая связанного с прививками от Covid-19
Foto: Evija Trifanova/LETA

В Латвии до сих пор не было ни одного летального случая, где была бы доказана связь с вакциной от Covid-19, сообщила агентству LETA руководитель кафедры Биологии и микробиологии Рижского университета им. Страдиня Юта Кройча.

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В целом польза от вакцин существенно превышает потенциальные риски, так как последствия Covid-19, например, неврологические, психические и когнитивные нарушения, деменция и утрата способности концентрироваться, могут вызвать куда более серьёзные последствия, чем побочные эффекты вакцинации, указала Кройча.

У получателей вакцин mRNA - BioNTech/Pfizer и Moderna, - очень редко встречается анафилактический шок, а у получателей векторных вакцин вроде AstraZeneca были замечены крайне редкие нарушения свертываемости крови. Все вакцины, используемые в ЕС, безопасны и эффективны, указала профессор.

В свою очередь, врач Больницы им. Страдиня Карлис Раценис указал, что сейчас не рекомендуется вакцинироваться людям, которые имеют активный статус контактного лица больного Covid-19. Кроме того, он отметил, что некоторые люди заболевали Covid-19 спустя несколько дней после вакцинации, в этих случаях иммунитет против болезни ещё не успевал выработаться. Были и пациенты, заболевшие коронавирусом между дозами, у них течение болезни было более легким.

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