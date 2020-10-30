Профессор: вакцина от Covid-19 будет доступна населению не раньше лета

Действующая вакцина от Covid-19 может появиться уже в начале следующего года, но широкий доступ к ней будет возможен не раньше лета, допустил в эфире дискуссионной программы "Точки над i" Русского вещания LTV7 доктор биологических наук, профессор Латвийского университета и ведущий исследователем Центра биомедицины Латвийского университета Каспарс Тарс.

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Латвийские ученые участвуют в разработке вакцины от Covid-19 — этим занимается рабочая группа, возглавляемая Тарсом, пишет портал rus.lsm.lv.

Профессор отметил, что "так просто от Covid-19 миру уже не избавиться. Впрочем, положительным, по мнению Тарса, является тот факт, что со временем все вирусы становятся менее опасными.

Говоря о разработке вакцин, Каспар Тарс отметил, что многие препараты уже находятся на третьей стадии тестирования, а за их разработкой стоят "огромные компании с огромными деньгами".