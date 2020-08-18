Профессору — от 1569 евро, лектору — от 805 евро. С 1 сентября увеличат зарплаты в вузах Латвии
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Правительство Латвии приняло решение повысить с 1 сентября минимальную ставку для академического персонала высших учебных заведений страны. Как сообщает LETA, это значит, что с нового учебного года профессора должны будут получать не менее 1569 евро, ассоциированные профессора — 1256 евро, доценты — 1005 евро, лекторы — 805 евро, ассистенты — 641 евро.

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Помимо этого, в нормативных актах предусмотрено повышение зарплат и для других работников высших школ и колледжей.

Ранее министр юстиции Янис Борданс уже заявлял, что были найдены средства на повышение заработной платы преподавателей вузов, находящихся в подчинении как Министерства образования и науки, так и Министерства здравоохранения и Министерства земледелия.

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