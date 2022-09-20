Профсоюз медиков договорился о проведении предупредительной забастовки

Латвийский профсоюз сотрудников сферы здравоохранения и социального ухода во вторник договорился о проведении предупредительной забастовки медиков 27 и 28 сентября.

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Забастовка будет проходить у здания Кабинета министров.

Профсоюз подчеркивает, что после первой предупредительной забастовки 27 июля и собрания у Министерства здравоохранения, со стороны чиновников не последовало "ни малейшего желания" выполнять выдвинутые требования.

Как ранее сообщила координатор профсоюза Инга Рудзите, в поисках компромисса профсоюз несколько раз с осени 2021 года смягчал первоначальные забастовочные требования на переговорах с Министерством здравоохранения. В настоящее время осталось только одно требование: профсоюз настаивает, что согласно решению Кабинета министров, врачи и функциональные специалисты должны получать не менее 1862 евро, медицинский персонал по уходу за больными и помощники функциональных специалистов - не менее 1117 евро, а вспомогательный медицинский персонал - не менее 745 евро.

В соответствии с указанным требованием, гарантированная государством средняя заработная плата во втором полугодии 2022 года должна составить 2048 евро для врачей и функциональных специалистов, для медицинского персонала по уходу за больными и помощников функциональных специалистов - 1229 евро, а для вспомогательного медицинского персонал - 820 евро до уплаты налогов.

Как указывает профсоюз, одной из важнейших проблем латвийского здравоохранения является нехватка рабочей силы, а основной причиной проблемы является непропорционально низкая заработная плата. На это правительству Латвии и Сейму указывали Европейская комиссия, Организация экономического сотрудничества и развития и Всемирный банк. Между тем данные Центрального статистического управления свидетельствуют о том, что здравоохранение входит в пятерку самых высокооплачиваемых отраслей в стране по средней заработной плате.

Министерство здравоохранения, в свою очередь, указывает на то, что за последние годы объем бюджетного финансирования сферы здравоохранения значительно увеличился, достигнув в 2022 году 1,54 млрд евро. На повышение заработной платы медицинскому персоналу с 2017 по 2022 год выделено в общей сложности 467,21 млн евро.

В целях повышения доступности медицинских услуг одной из важнейших задач является обеспечение наличия квалифицированных медицинских кадров для оказания финансируемых государством услуг, признают в Минздраве. В министерстве утверждают, что в качестве стимула для работы в госсекторе продолжается повышение зарплат медицинского персонала, на что в бюджете здравоохранения в 2022 году выделено дополнительно 35 млн евро.

С 1 января 2022 года средняя заработная плата врачей и функциональных специалистов повышена с 1862 евро до 1963 евро, а медицинского персонала по уходу за больными и помощников функциональных специалистов - с 1117 евро до 1183 евро.

Аналогичным образом в 2022 году увеличилась на 4,4% минимальная месячная заработная плата врачей, включая ординаторов, и функциональных специалистов - с 1489 до 1555 евро за ставку, а минимальная месячная заработная плата медсестер и сертифицированных помощников врачей - на 4,74%, с 985 до 1032 евро, поясняет Минздрав.