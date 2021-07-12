Профсоюз медиков готовится к забастовке
Foto: LETA

Профсоюз работников здравоохранения и социального ухода начал опрос членов о забастовочных переговорах, сообщает LETA. Профсоюз не доволен новой моделью оплаты труда медиков.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Профсоюз решил объявить о забастовке из-за того, что в 2022 году не ожидается роста зарплат младшего медицинского персонала и технического персонала. В то же время врачи и медсестры получат прибавку около 9%.

Члены профсоюза возмущены дискриминирующим отношением министерства по отношению к работникам здравоохранения. "К сожалению, в ведомстве министерства есть учреждения, где зарплаты существенно не повышались с кризиса 2009 года", — указала представитель профсоюза Инга Рудзите.

Профсоюз считает высокомерием отказ министра здравоохранения Даниэля Павлютса (Развитие/За!) обсуждать рост зарплат во времена, когда растут цены на энергоресурсы и продукты. Зампредседателя профсоюза Лига Бариня выразила сожаление, что государственные средства "щедро присваиваются сомнительным мероприятиям, забывая, что единственная и главная ценность Латвии — это человек".

Новая модель оплаты медиков должна быть введена до 1 января 2023 года. За это время Минздрав должен ввести эквивалент полного рабочего времени в медучреждениях, а также пересчитать тарифы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

31

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Даниэл Павлютс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй!
Сильнее сильного. Лучшие фильмы о супергероях
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
Будни заключенных в тюрьмах – строгий распорядок дня и рутина
Весь Таллинн за три дня: 72-часовой гид по столице
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM
По пятам мерзавцев и страшных тайн. Подборка детективных фильмов и сериалов