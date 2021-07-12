Профсоюз медиков готовится к забастовке

Профсоюз работников здравоохранения и социального ухода начал опрос членов о забастовочных переговорах, сообщает LETA. Профсоюз не доволен новой моделью оплаты труда медиков.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Профсоюз решил объявить о забастовке из-за того, что в 2022 году не ожидается роста зарплат младшего медицинского персонала и технического персонала. В то же время врачи и медсестры получат прибавку около 9%.

Члены профсоюза возмущены дискриминирующим отношением министерства по отношению к работникам здравоохранения. "К сожалению, в ведомстве министерства есть учреждения, где зарплаты существенно не повышались с кризиса 2009 года", — указала представитель профсоюза Инга Рудзите.

Профсоюз считает высокомерием отказ министра здравоохранения Даниэля Павлютса (Развитие/За!) обсуждать рост зарплат во времена, когда растут цены на энергоресурсы и продукты. Зампредседателя профсоюза Лига Бариня выразила сожаление, что государственные средства "щедро присваиваются сомнительным мероприятиям, забывая, что единственная и главная ценность Латвии — это человек".

Новая модель оплаты медиков должна быть введена до 1 января 2023 года. За это время Минздрав должен ввести эквивалент полного рабочего времени в медучреждениях, а также пересчитать тарифы.