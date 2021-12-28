Профсоюз медиков понемногу готовится к забастовке, не исключая возобновления переговоров с Минздравом

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социальной защиты медленно и постепенно готовится к запланированной забастовке, не исключая возможности возобновления переговоров с Министерством здравоохранения, заявила председатель забастовочного комитета Лига Бариня в интервью Латвийскому радио.

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Она заявила, что забастовка состоится не сразу, а в ближайшие месяцы. Сначала будет проведен опрос, чтобы выяснить, кто и в какие даты готов принять участие.

Бариня подтвердила, что эпидемиологическая ситуация в стране будет учтена при организации забастовки, а потому пациенты не останутся без экстренной медицинской помощи.

Глава забастовочного комитета не исключает, что Минздрав и правительство могут изменить свои взгляды перед забастовкой и все же найдут дополнительное финансирование для удовлетворения требований врачей о повышении зарплаты.

На вопрос, получают ли врачи бонусы за работу во время пандемии Covid-19, Бариня ответила, что преимущества имеют только те врачи, которые непосредственно ухаживают за "ковидными" пациентами и проводят тестирование. Врачи, не имеющие прямого контакта с больными Covid-19, не получают добавку, подчеркнул глава забастовочного комитета.

Как сообщалось, 21 декабря совет профсоюза объявил, что в ответ на "игнорирующее отношение министра здравоохранения Даниэлса Павлютаса (AP!) к переговорам перед забастовкой" было решено приостановить переговоры и создать забастовочный комитет.

Ранее, 22 ноября, профсоюз "из-за позиции министра здравоохранения" принял решение не участвовать в заседании Стратегического совета сектора здравоохранения. Правление профсоюза приняло такое решение в ответ на "игнорирующее отношение министра здравоохранения к предзабастовочным переговорам".

Организация утверждает, что в течение более чем двух месяцев предзабастовочных переговоров "министр здравоохранения не проявил инициативы в достижении конструктивного урегулирования".

Министерство здравоохранения проинформировало LETA, что более 364 миллионов евро было выделено на повышение заработной платы тех, кто работает в этом секторе в период с 2019 по 2022 год, "включая 2021 миллион евро на заработную плату врачей в 2021 году ".

Минздрав также отмечает, что в этом году выделил врачам еще 170 миллионов евро в виде бонусов и сверхурочных. По мнению ведомства, в следующем году необходимо будет продолжить выплату премий и сверхурочных в том же размере, учитывая сложную ситуацию в сфере здравоохранения в условиях пандемии.

Минздрав потребовал 80 миллионов евро на заработную плату врачей в следующем году, но Кабинет министров выделил на эти цели 35 миллионов евро, а также еще шесть миллионов евро — на заработную плату молодых врачей или ординаторов и еще три миллиона евро — на обучение медсестер.