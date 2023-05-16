Профсоюз медиков потребует к июлю выделить на здравоохранение дополнительно 140 млн евро

Правление Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода обратится к правительству с требованием выделить дополнительно как минимум 140 млн евро сектору здравоохранения "для выполнения основных функций", сообщила координатор работы профсоюза Инга Рудзите сегодня после заседания правления профсоюза.

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Планируется, что 18 мая профсоюз вместе с несколькими организациями работников и работодателей в сфере здравоохранения, а также организациями пациентов встретится с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство"). В ходе встречи планируется обсудить текущую ситуацию в здравоохранении и необходимые решения.

Сегодня правление профсоюза приняло позицию для переговоров с премьер-министром. Профсоюз потребует изыскать дополнительное финансирование для выполнения основных функций сектора здравоохранения в размере не менее 140 млн евро до 1 июля этого года, а также предусмотреть в государственном бюджете на 2024 год дополнительное финансирование для выполнения основных функций сектора здравоохранения в размере не менее 310 млн евро.

Такие требования правительству ранее уже выдвинули несколько латвийских организаций пациентов и ассоциаций медицинских работников, направив открытое письмо высшим должностным лицам страны с требованием выполнить обещания по финансированию здравоохранения.

Организации призвали представителей Сейма и правительство срочно найти решения, чтобы в рамках бюджета этого года расходы на здравоохранение были увеличены до 12% от общих расходов государственного бюджета, что составляет дополнительно около 140 млн евро.

Они также потребовали увеличить финансирование здравоохранения в соответствии с руководящими принципами общественного здравоохранения в бюджете следующего года, выделив дополнительно 310 млн евро, а также сократив растущие доплаты пациентов и очереди за медицинскими услугами.

В результате было принято решение организовать акцию протеста медиков, и 11 мая перед Сеймом на нее собралось несколько сотен участников.