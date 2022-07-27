Профсоюз медиков проведет предупредительную забастовку и акцию протеста

Сегодня состоится предупредительная забастовка и акция протеста, организованные Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ), сообщила агентству LЕТА координатор профсоюза Инга Рудзите.

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Заявку на предупредительную забастовку подали относительно небольшое количество медиков — 106 человек.

Забастовка может повлиять на плановое лечение, плановые операции и консультации, но неотложная медицинская помощь будет оказываться.

В 11 часов у здания Минздрава запланирована акция протеста с целью "защиты экономических и профессиональных интересов работников здравоохранения".

Бариня ранее прогнозировала, что в акции могут принять участие до 1000 человек.