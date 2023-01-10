Профсоюз медиков: встреча с Меньгелсоне была более успешной, чем все предыдущие встречи с Павлютсом

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода и министр здравоохранения Лига Меньгелсоне пришли к единому мнению в вопросе о необходимости увеличения финансирования сектора здравоохранения, сообщил председатель профсоюза медиков Валдис Керис после встречи с министром.

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В ходе встречи профсоюз обсудил с Меньгельсоне существующие проблемы в сфере здравоохранения и приоритетные задачи, связанные с будущим планом действий правительства. По словам Кериса, по многим вопросам у профсоюза и Меньгелсоне имеется общее понимание того, чего на самом деле и общество, и отрасль ожидают от правительства, чтобы улучшить ситуацию.

Керис сообщил, что в настоящее время есть две важные задачи, одна из которых заключается в увеличении финансирования сферы здравоохранения, поскольку "это неразрывно связано с оказанием своевременных и качественных медицинских услуг", а также укреплением национальной безопасности. Без этого общество не может успешно расти и развиваться, считает председатель профсоюза.

Второй важной задачей является более внимательное отношение к кадровым ресурсам сектора здравоохранения, поскольку без персонала - врачей, медсестер, акушерок, фельдшеров и других специалистов - "вся сложная система не может успешно функционировать", убежден Керис.

Он признал, что сегодняшняя встреча с Меньгелсоне "была бесспорно более успешной, чем все предыдущие встречи с предыдущим министром здравоохранения" Даниэлем Павлютсом.

Как сообщалось, политики правящей коалиции приступили к работе над формированием государственного бюджета на следующий год. Здравоохранение выделено как важный, но не главный приоритет в бюджетном процессе, так как в последние годы в этот сектор уже были направлены значительные финансовые ресурсы.