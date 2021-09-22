Профсоюз просит учителям дать возможность работать по негативному тесту на Covid-19

C 1 ноября вакцинация может стать обязательной для работников некоторых сфер, в том числе педагогов. Профсоюз работников образования просит дать возможность учителям работать, как и раньше, с отрицательным результатом теста.

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"Надо позволить работать как во всех стран ЕС — и вакцинированным, и переболевшим, и с негативным тестом", — подчеркивает Инга Ванага, председатель профсоюза.

Поскольку несколько раз в месяц платить по 40 евро за тест учителям будет сложно, компромиссным вариантам могло бы быть 15 евро за тест, как в Италии.

Ванага уверерена, что скоро процент привитых педагогов превысит 80%. За несколько месяцев этот процент вырос с 40% до 75%.

Если вакцинация станет обязательной, учителей станет значительно меньше, что создаст дополнительную нагрузку на и без того перегруженную отрасль.